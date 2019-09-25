«С детьми не сработает сила - будут уроки срывать и хамить» 5 25.09.2019, 8:55

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Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Чему создатель гуманной педагогики учил белорусских учителей.

Много лет назад Шалва Александрович заменил красную ручку на зеленую и вместо ошибок в тетрадях школьников стал подчеркивать моменты, в которых дети хороши. Грузинский педагог до сих пор вспоминает глаза маленькой девочки Лены, которая увидела свою тетрадь - не красную от исправлений, а зеленую с похвалой. Шалва Александрович называет маленькую Леночку своей учительницей.

Журналисты kp.by пообщались с педагогом перед семинаром в Минске, где собрались поучиться сотни белорусских учителей.

- Шалва Александрович, каких предметов не хватает белорусским школам?

- Во всех школах не хватает одного предмета. Это всем предметам предмет - человечность. Дети знают английский, физику, математику, но нет человечности, культуры, доброжелательности и любви к родине, не хватает терпения и прощения… Кто это восполнит? Нынешний учитель не в состоянии это делать, если кто-то не поможет понять, чем он должен быть занят с детьми.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- А кто в этом случае может помочь?

- Например, власть. Это может быть и министерство. Учителям надо дать ориентиры и чуточку свободы. Хотя бы тем, кто проявляет творческую жилку. Ведь без творчества образовательный мир зачахнет. И именно творческим учителям надо поручить воспитание человечности - используя те курсы, которые у учителей в руках.

- У нас учителя иногда жалуются, что приходится держаться в рамках, свободы не хватает.

- Эту жалобу я могу понять. Если бы меня так загоняли при советской власти, конечно, никакой педагогики я бы не развивал. Но тогда можно было подпольно работать или маскировать педагогику, как делал Сухомлинский. А сейчас это становится тяжеловато. Без творчества учителя приостановят развитие образования в стране. Хотя бы часть учителей, процентов семь, должны быть ищущими. Без творчества образовательный процесс станет тусклым.

«Знания не взвешиваются на аптечных весах, а двоечники становятся двигателями мира »

- Вы часто говорите о том, что в одном уроке должно быть столько уроков, сколько учеников в классе. Как это осуществить в наших реалиях?

- Это и может сделать только творческий учитель. В классе может сидеть и 30 человек, каждый со своим характером. Кто-то может вытворять тако-о-ое! И зная это, я готовлю для этого ребенка что-то необычное: вопрос, задачу или особенный взгляд. Возможно, я подойду к нему, положу руку на плечо. Я же знаю своих детей! Могу написать что-то на доске и сказать: «Это для Сашика, ребята». А Сашик - это тот, который должен был сорвать мне урок, но ему уже некогда это делать - он заинтересован!

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- С любым ребенком можно справиться?

- Всякую агрессию ребенка можно погасить. Но агрессия ребенка часто за собой ведет агрессию учителя. А что будет, если два агрессора столкнутся? Современный учитель должен ориентироваться не на психологию управления, а на психологию согласия.

- Мне понравилась ваша мысль о том, что об отметках никто не писал песен - это не главный показатель в жизни школьника. Но как это донести родителям?

- Отметки - это «подарок» нам от черной средневековой школы, где детей наказывали физически. Потом школа решила: мы не будем наказывать, пусть это делают родители, а мы дадим им цифры. Отметки - это тромбы в образовательном процессе. 10-балльная, 12-балльная, 100-балльная… Зачем это? Будут отметки или нет - мне все равно, главное - это психология, с которой я буду подходить к ребенку. Знания не взвешиваются на аптечных весах. Три ошибки, две ошибки... Двоечник потом становится двигателем мира. Так что сказать об этих двойках? Смешно!

Родителям надо объяснить: ваш ребенок - не ходячая цифра от единицы до десяти. Он строитель 10-х годов этого столетия. А это столетие потребует не отметки, а нравственности, культуры, преданности, внимания, мышления, расширенности сознания, умение прощать и проявить свою волю. А где их воспитывать? Или в семье, или в школе.

- Вы до сих пор используете вместо красной ручки зеленую и подчеркиваете не ошибки, а правильно выполненные задания?

- Конечно. И так делаю уже не только я. Это массово для учителей, которые с нами вместе строят гуманную педагогику. Дети видят зеленый - значит, могу. Красный - о-о-о, не могу!

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- А какие методы воспитания не сработают с современными детьми?

- С ними ни в коем случае не сработают силовые методы. Потому что зарождают в детях агрессию: будут и уроки срывать, и хамством заниматься, и могут стать очень жестокими. И это все от агрессии взрослых. Взрослым надо понять, что с детьми нужно ладить, искать безусловную любовь и тысячу раз доказывать, что они любят детей. Среди нынешнего поколения больше наркоманов, курящих, суицидов, правонарушителей, чем было в 30-х годах при Макаренко. Почему? Потому что дети новые, а педагогика старая, дети не находят никакого личностного становления, поэтому утешают себя вот в таких перегибах.

«Давайте разрешим детям ставить отметки учителям»

Еще Шалва Амонашвили рассказал, что думает о…

…электронных дневниках:

- Я этого не приемлю. Электронные дневники - это способ доноса. Учителя доносят на детей их родителям. Раньше можно было прийти к родителям и рассказать: я получил пятерку или двойку. А сейчас мама уже знает и ждет из школы. Конечно, в этом случае у ребенка не будет любви и доверия к учителю. Техническими средствами можно воспользоваться не только во благо, но и во вред.

…советском образовании:

- При советском образовании было больше доверия к детям и их познавательным возможностям. Сейчас наши стандарты - на уровне среднего учителя, а не на уровне ребенка. Потому что учитель сам не может дать те знания, которые ребенок готов освоить.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

…учебных программах:

- Нынешняя программа (простите, я не говорю о Беларуси, возьмем грузинские программы или российские) - это как будто мы ведем детей на кладбище. Вот здесь похоронена физика, а здесь геометрия. Дети получают эти мертвые знания, которых завтра просто не будет.

…двоечниках

- Все дети хорошие, но я больше люблю тех, которых называют двоечниками. Помните картину «Опять двойка»? Вот я такого больше люблю, чем тот, который приходит с «опять пятерка». Эти дети становятся двигателем жизни. Двойки получили почему? Занимались чем-то, что пригодится в жизни больше, чем сделанное домашнее задание.

…отметках не только детям, но и учителям

- Среди учителей сегодня тоже много «двоечников» - учителей не творческих, которые не ищут. Давайте дадим возможность детям ставить отметки учителям и задавать домашнее задание: принесите новаторский урок завтра или через неделю. Но авторитарный учитель этого не потерпит, а гуманный будет даже рад.

СПРАВКА

Шалва АМОНАШВИЛИ (88 лет) - педагог-новатор, автор более 20 книг, основатель системы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе. Система рекомендована на официальном уровне во многих странах, в том числе и в Беларуси. Основал более 200 центров гуманной педагогики в десятке стран.