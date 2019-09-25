Ученые раскрыли главный секрет цепочки ДНК

Ученые раскрыли главный секрет цепочки ДНК1
- 25.09.2019, 9:28
- 1,172
Шведские биологи опровергли теорию, которую до сих пор никто не ставил под сомнение.
Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции опровергают сложившуюся теорию о том, как ДНК связывается в определенную структуру с помощью водородных связей.
Результаты их работы опубликованы в авторитетном издании PNAS (перевод — nv.ua).
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — одна из трех основных макромолекул (две другие это РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и жизнедеятельности организмов.
Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.
Спираль ДНК была открыта в 1950-х и с тех пор ее изображение стало культовым. Однако, ученые до сих пор занимаются исследованием ее природы, пытаясь объяснить многие не до конца понятные явления.
В основе ДНК — две нити, состоящие из молекул сахара и фосфатных групп. Между этими двумя нитями находятся азотистые основания — соединения, формирующие гены.
Было принято считать, что основой ДНК являются связи на основе водорода, но оказалось, что это не так. Вернее, не совсем так.
Шведские ученые провели эксперименты с ДНК в гидрофобной среде и установили, что секрет спиральной структуры ДНК может заключаться в том, что молекулы имеют гидрофобное внутреннее пространство в среде, состоящее в основном из воды.
Азотистые основания молекул ДНК гидрофобны — отталкивают окружающую воду. Таким образом воспроизведение и восстановление ДНК происходит во многом благодаря гидрофобным силам.
Это открытие может изменить наши представления о том, как ДНК взаимодействует с окружающей средой.
«Ранее никто не экспериментировал с ДНК в гидрофобной среде, — поясняет автор исследования Бобо Фенг. — Поэтому неудивительно, что это открытия совершено только сейчас».
В то же время, по словам Стива Бреннана, молекулярного биофизика NASA, многие из первых статей об открытии шведских ученых содержали его ошибочную интерпретецию.
Журналисты подавали новость в таком ключе, что водородные связи вовсе не важны. Но это не так, констатирует Бреннан. Суть открытия не в отрицании роли водородных связей, а в осознании того, что гидрофобные силы играют ключевую роль.