WP: Встрече Зеленского и Трампа пытались помешать 2 25.09.2019, 9:30

1,357

Инициатива исходила от чиновников Белого дома.

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с Владимиром Зеленским или позвонить ему, сообщает Washington Post (перевод — nv.ua).

По данным издания, в администрации американского президента опасались, что Трамп использует возможности для того, чтобы заставить Зеленского предоставить информацию о его потенциальном сопернике на выборах президента 2020 года Джо Байдене.

Один из бывших чиновников рассказал изданию, что от встречи хотели отказаться, потому что она «не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США».

В то же время представители Белого дома опровергли эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

Официально Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 25 сентября в кулуарах Генассамблеи ООН.

Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Она пояснила, что действия американского лидера нарушили конституцию.

Сообщение о возможном начале процедуры импичмента поступило после того, как Дональд Трамп разрешил публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, по сообщениям СМИ, он поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Трамп признался, что по телефону обсуждал с Зеленским коррупцию и вспоминал Джо Байдена и его сына, которые «создавали коррупции в Украине».

Глава Белого дома отрицает, что оказывал давление на официальный Киев.