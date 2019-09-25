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В Минске начинается суд над Дмитрием Полиенко

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  • 25.09.2019, 9:39
В Минске начинается суд над Дмитрием Полиенко

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» призвала поддержать политзаключенного.

Сегодня в Минском городском суде начинается рассмотрение дела политзаключенного Дмитрия Полиенко. Начало первого заседания в 10.00. Адрес: ул.Дунина-Марцинкевича, 1, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Несколько дней назад Дмитрий Полиенко передал на свободу манифест, в котором он официально заявляет свою позицию.

«Считаю, что закрытость процесса, а также подписка о неразглашении сведений материалов дела, которые взяли с моего защитника и хотели взять с меня – это специальный репрессивный ход, чтобы осудить меня по делам, которые шиты белыми нитками, - считает активист. - Меня обвиняют «со слов», по фантазиям и предположениям, без улик и доказательств, чтобы скрыть эти факты от общественности.

По уголовно-процессуальному кодексу делать суд закрытым невозможно и оснований для этого нет!

В связи с этим сообщаю вам, что я решил полностью бойкотировать судебное разбирательство в прямом смысле слова. Тотальный бойкот. И буду вынужден пойти на иные меры, пока суд не сделают открытым. Мое право на справедливый суд нарушено и другого выхода я не вижу».

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» призвала поддержать политзаключенного:

«Приходите. Диме нужна наша поддержка», — обратились к гражданам в пресс-службе кампании,

Напомним, что портреты и манифест Дмитрия Полиенко вчера были вывешены на пикетах «Европейской Беларуси» по сбору подписей в центре Минска.


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