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Ученые выяснили, какое природное явление превращает воду в золото

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  • 25.09.2019, 9:59
Ученые выяснили, какое природное явление превращает воду в золото

О таких месторождениях золота было известно еще в Древнем Египте.

Золото, которое открыли еще в Древнем Египте, в природе возникает из воды благодаря землетрясениям.

Речь о воде, которая течет по пустотам в земной коре на глубине десяти километров – при этом там невероятные температуры и давление. Такая вода несет в себе частицы различных минералов, включая и частицы золота, пишет glavred.info.

Во время землетрясения эти пустоты расширяются, так как по ним расходятся сейсмические волны. Края разломов в земной коре смещаются. Как результат – сразу падает давление, становясь практически равным поверхностному.

Температура воды, которая ранее заполняла пустоты, составляет порядка 390°С. Поэтому как только давление падает – вода мгновенно испаряется. А вот золото и двуокись кремния, формирующая кристаллы кварца, остаются в виде осадка.

Затем пустоты заполняются водой снова (за счет притока жидкости из соседних регионов), но к этому времени небольшая золотоносная жила уже сформирована.

Количество золота в молодой жиле будет небольшим: при лучшем раскладе, драгоценной будет одна крупинка из миллиона. Тем не менее, в зоне сейсмической активности коммерчески выгодное для выработки месторождение может сформироваться за 100 тыс. лет.


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