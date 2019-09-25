Президент Польши в ООН: Настало время выйти из летаргического сна 25.09.2019, 10:14

Анджей Дуда

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Польша продолжит поддерживать суверенитет Украины и Грузии.

Выступая на Генассамблее ООН Анджей Дуда подчеркнул, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, «есть моральный долг громко говорить об этом», сообщает «Укринформ».

Дуда также призывал международное сообщество не пытаться умиротворить агрессора, ведь ошибочность этого доказала Вторая мировая война.

«К сожалению, как показали последние годы, тот же соблазн объясниться с агрессором, что царила тогда, есть и сейчас. Я твердо убежден, что настало время выйти из состояния летаргического сна, научиться из предыдущего опыта и прекратить повторять те же ошибки», — подчеркнул он.