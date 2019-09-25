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В России сторонники шамана объявили о роспуске отряда

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  • 25.09.2019, 10:24
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В России сторонники шамана объявили о роспуске отряда
Кадр из фильма Беаты Бубенец

На них оказывалa давление ФСБ.

В России отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, в среду, 25 сентября, объявил о роспуске и завершении похода. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил один из его участников Виктор Егоров.

По его словам, во вторник вечером к лагерю сторонников шамана приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции. Там им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду утром. В итоге сторонниками шамана было принято решение о роспуске группы и прекращении похода. Однако, согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев, рассказал Егоров.

Во вторник, 24 сентября, полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана якобы за нарушение правил дорожного движения. Ранее в Иркутске были задержаны другие четверо спутников шамана, которых подозревали в драке.


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