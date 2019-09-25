«Они знают, что сейчас у активистов – горячая пора, все, кто может, что-то делает» 25.09.2019, 10:32

К активистке движения против завода АКБ в Бресте Марии Галалюк опять собирается комиссия.

На этот раз посмотреть, в каких условиях живет дочь активистки, хотят представители управления по образованию администрации Ленинского района Бреста.

«Брестская газета» уже писала, что в июне этого года в квартиру активистки движения против завода АКБ Марии Галалюк приходила комиссия управления по образованию администрации Московского района Бреста. По официальной версии, поводом для этого стала статья в интернете, в которой говорилось о том, что Мария является активной участницей движения против завода. Однако женщина уверена, что проверку назначили после письма некого Вадима М., который попросил проверить, что регулярно делает возле завода мать ребенка-инвалида, которому нужен постоянный уход. Тогда члены комиссии зафиксировали, что у сына Марии – Вани – есть все необходимое и сказали, что к его маме у них нет никаких претензий и никогда не было.

А 24 сентября Мария узнала, что к ней опять собирается комиссия – уже из управления по образованию администрации Ленинского района города. На этот раз ей прямо сказали, что поводом для проверки стало письмо М. Теперь он «озаботился» судьбой старшей дочери Марии Полины, которая учится в гимназии.

По словам женщины, был звонок из гимназии: ей сказали, что управление по образованию просит провести проверку с фото- и видеофиксацией.

«Я говорю: «Слушайте, а сколько раз я могу вас принимать? Вы что, меня не знаете?» Потом трубку взял муж и предложил им позвонить коллегам из Московского района, которые у нас уже были – пускай поделятся опытом. А ему в ответ – «Вы не понимаете, чем это может для вас обернуться». А на заднем плане я слышу, что у меня могут забрать детей», – говорит женщина.

По телефону она сказала, что больше не намерена пускать комиссии к себе в квартиру. Тем более, сейчас сезон простудных заболеваний, да и во время визитов посторонних людей Ваня ведет себя беспокойно.

«Они знают, что сейчас у активистов – горячая пора, все, кто может, что-то делает: кто дежурит у завода, кто собирает подписи в пикетах. Им это очень не нравится. Но если уже эти люди с Ленинского района придут, пускай всей комиссией придут. Я хочу посмотреть в их глаза, как они будут себя вести и что будут говорить. Мы будем снимать это – пусть все знают, как работает система», – говорит мама Вани и Полины.

Ее позиция непреклонна – тот факт, что сын у нее тяжело болен, не означает, что она чем-то отличается от других людей.

«Просто кто-то, извините меня, будет телевизор смотреть, лежа на диване, а кто-то два часа постоит в пикете либо на «Варте», что-то полезное для города сделает. Я вполне справляюсь со своими делами. И они это прекрасно понимают, но они не могут пойти против системы», – считает Мария.

Получить комментарий в управлении по образованию администрации Ленинского района г. Бреста оперативно не удалось – в приемной начальника управления Татьяны Савич нам сообщили, что руководитель на совещании. Спустя час, когда она должна была вернуться, журналистам сказали, что она ушла на другое совещание.