США выделили сторонникам Хуанa Гуаидо $52 миллиона 25.09.2019, 10:37

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Деньги предназначены на восстановление здравоохранения и развитие независимых СМИ.

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит оппозиции Венесуэлы $52 млн, говорится в сообщении организации.

«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем. В сообщении отмечается, что средства будут направлены на программы, поддерживающие подконтрольную оппозиции Национальную ассамблею, «независимые СМИ, гражданское общество и восстановление сектора здравоохранения».

В январе этого года в Венесуэле лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо был объявлен законным президентом страны. Его поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки.