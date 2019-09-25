Генерал Гэндальф Алексей Тарасов, «Новая газета»

25.09.2019, 11:08

Грета Тунберг

Фото: AP Photo/Jason DeCrow

Кто стоял за спиной шведской школьницы Греты, когда она говорила в ООН?

В минувшую субботу в своем доме в Штраусберге под Берлином на 83-м году умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен. Эта заметка — не поминальная, не прощание со светлым человеком, другом, с кем посчастливилось общаться с 90-х годов прошлого века — четверть столетия. Сейчас — об остающихся, и о том, что со смертью ничего не кончается.

На своем 17-м году шведская школьница Грета Тунберг, положившая начало ученическим забастовкам — требуя, чтобы правительства начали выполнять Парижское климатическое соглашение, — пересекла Атлантический океан на паруснике (авиаперелеты наносят вред окружающей среде) и в понедельник выступила в Нью-Йорке перед десятками мировых лидеров на открытии саммита ООН по сокращению выбросов парниковых газов:

— Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана. […] Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями. […] Мы находимся в начале массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете! В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием. […] Будущие поколения наблюдают за вами. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет.

И еще Грета добавила:

— Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели.

Видео ее речи опубликовано на YouTube, и когда я услышал это последнее слово, ясно увидел за спиной Греты Зигмунда Йена, к тому времени уже ушедшего в другой мир, седовласого, прячущего улыбку Гэндальфа, охраняющего девочку. Генерала-майора и Героя ГДР. Именно это слово с вопросительной интонацией — «предатели» — слышал не раз за последние 25 лет, когда Йен с соратниками в Германии и Танзании, на Байкале и Боганиде, в Египте и Эвенкии обсуждал и реализовывал гуманитарный проект Neo. Детский проект. Вдохновитель и мотор его — красноярец Сергей Зырянов, и это он придумал, чтобы дети поднимали свои индивидуальные флаги на своих участках земли, сбереженной от индустриальной цивилизации, в знак того, что «предатели здесь не живут». Что дети — другие, лучше отцов.

Зигмунд Йен

В такой Живой пояс Земли уже включены территории в Европе и Азии, чья площадь превышает три Швейцарии. На этих землях отныне запрещена любая деятельность, направленная на извлечение прибыли. А первым из частных лиц в Живой пояс свои 800 кв. м. земли отдал Йен — половину своего участка в Штраусберге. И ему первому вручили разомкнутое кольцо — символ проекта, а запись с координатами участка стала первой в реестре. Всюду фигурирует только фамилия — «Йен», поскольку внуки и правнуки первого космонавта Германии всецело поддержали его решение, и оно будет, не сомневаюсь, соблюдаться.

Зигмунд сказал: «У внука рано или поздно возникнет вопрос: почему здесь мы копаем, роем, выращиваем цветы, а здесь ничего не трогаем. И я тогда ему отвечу: мы с тобой отвечаем перед всеми людьми нашей планеты за этот участок, а перед нами с тобой отвечает такой же мальчик в Гватемале или в Австралии». Зигмунд успел до этого посадить здесь привезенный с Байкала кедр, из того же кома сибирской земли проклюнулась брусника.

Все это, конечно, детство, мечтания, игра — вроде международной свадьбы на орбите в 1978 году песочного человечка, взятого в полет Йеном, и куклы Маши, взятой его напарником и командиром экипажа Валерием Быковским (он умер 27 марта с.г.), но по сути — ведь каждый сам себе ООН, сам отвечает за свою планету и способен сделать для нее то, что не сделает больше никто.

Мир (не правительства и бизнес, а мир!) — это люди и земля, на которой они живут. Мир — это население дворов. И каждый, связанный с каждым, имеет шанс не предавать детей.

Проект этот запустили еще до рождения Греты Тунберг, в 1994-м, когда Зырянов организовал экспедицию космонавтов на плато Путорана. Йен и его товарищи — Владимир Ремек, Клеменс Лоталлер, Геннадий Манаков и Анатолий Арцебарский — обратились из этого чистейшего уголка планеты с воззванием: они предложили начать создавать новый кодекс поведения человека на планете. Под обращением позже подписались многие другие космонавты и астронавты всего мира.

И Зырянов еще тогда говорил, что лицом проекта должна стать девочка, и она будет собирать других детей на пятимачтовом парусном судне.

Грета появилась, когда Зырянов и Йен с соратниками только гадали, кому же олицетворять проект. Не то чтобы одни идеи носятся над всеми нами, как Дух Божий над водою, и приходят в головы людям на разных концах планеты, это другое: вы не можете хоть однажды не влюбиться, вы ложитесь спать — и видите сны, вы просыпаетесь — и видите солнце, и нет никаких причин, чтобы из-за чьих-то денег это для ваших детей-внуков-правнуков закончилось. Запрос на перемены явен, и современные люди — со всем их скепсисом и иронией — в реальности нуждаются в разговорах о главном. И в действиях. Проблема в одном — как достучаться.

Генерал Гэндальф с тобой, девочка. А значит — ничего не бойся.

Алексей Тарасов, «Новая газета»