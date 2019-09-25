США ввели санкции против перевозчиков венесуэльской нефти на Кубу 25.09.2019, 11:38

Судоходные компании зарегистрированы в Панаме и на Кипре.

Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу. Штрафные меры приняты против четырех зарегистрированных на Кипре и в Панаме судоходных компаний, сообщил во вторник, 24 сентября, министр финансов США Стивен Мнучин. Их активы в США будут заморожены, также им будет заблокирован доступ к глобальной финансовой системе, пишет dw.com.

По данным Вашингтона, танкеры кипрской компании Caroil Transport Marine, а также панамских Trocana World, Tovase Development и Bluelane Overseas поставляют венесуэльскую нефть Кубе. Власти в Гаване поддерживают "нелегитимный режим" в Каракасе и содействуют "его репрессивному аппарату органов безопасности и спецслужб", подчеркнул Мнучин.

США предоставят Гуайдо помощь в размере 52 миллионов долларов

Администрация президента США Дональда Трампа предоставит законному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 миллионов долларов. Эти средства должны быть инвестированы в независимые СМИ, систему здравоохранения и в программы, которые поддерживает контролируемая оппозицией Национальная ассамблея, сообщило агентство США по международному развитию USAID.

NEWS: USAID Announces $52 Million in Development Assistance for Programs Inside Venezuela.



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© MyriamB - https://t.co/NkpmDTutz0 pic.twitter.com/dTRCMZS4id — USAID (@USAID) September 24, 2019

"Соединенные Штаты полностью поддерживают временное правительство Хуана Гуайдо, демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы в их усилиях по свержению нелегитимного режима Мадуро", - указывается в заявлении.

Кризис в Венесуэле

Борьба за власть между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис, продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Китай и Куба.

В августе США ввели полное экономическое эмбарго против Венесуэлы. Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства в Каракасе и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними. Исключения сделаны для операций, связанных с предоставлением гуманитарной помощи.