закрыть
25 сентября 2019, среда, 14:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Шведская активистка Грета Тунберг получила «альтернативного Нобеля»

12
  • 25.09.2019, 11:57
  • 1,804
Шведская активистка Грета Тунберг получила «альтернативного Нобеля»
Грета Тунберг

Она вдохновила и усилила политические требования по внедрению неотложных действий в области климата.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг в среду была названа одной из четырех человек, которые получили премию "За правильный образ жизни", также известную как "альтернативный Нобель".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Тунберг стала лауреатом "за то, что вдохновила и усилила политические требования по внедрению неотложных действий в области климата, которые отражали бы научные факты".

Также организаторы премии утверждают, что 16-летняя школьница, номинирована на Нобелевскую премию мира, "олицетворяет идею о том, что каждый имеет право создавать изменения".

Созданная в 1980 году, ежегодная премия "За правильный образ жизни" отмечает усилия, которые, по мнению основателя премии, шведско-немецкого филантропа Якоба фон Уекскулла, были проигнорированы Нобелевской премией.

Каждый из четырех лауреатов получит 1 млн крон ($ 103 тыс.).

Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Она прибыла в США яхтой, а не самолетом, чтобы подчеркнуть необходимость более дружественного отношения к окружающей среде.

В Нью-Йорке она выступила с эмоциональной речью, которая обвиняла мировых политиков в недостаточных действиях для противодействия изменениям климата.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь