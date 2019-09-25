Беларусь ждут отставка правительства и девальвация? 14 Владимир Тарасов, «Белрынок»

25.09.2019, 12:07

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Экономист озвучил прогноз.

Как и полтора года назад, Лукашенко 19 сентября пригрозил правительству страны отставкой в случае невыполнения его поручений. Тогда за подобными угрозами последовало увольнение многих чиновников. Что произойдет на этот раз?

Не девальвация, но что-то вроде

Казалось бы, новое правительство должно было усвоить уроки своего предшественника и подобная ситуация не должна была повториться. Но вот прошло всего около года после его назначения, и ситуация повторяется, почти копируя события 2018 года: Лукашенко снова грозит правительству отставкой, причем, по сути, по той же причине, что и в прошлый раз.

Формально, конечно, ситуация выглядит по-другому – тогда правительство впало в немилость за «саботирование» поручения Лукашенко обеспечить заработную плату в размере 1 тыс. рублей, хотя бюджет был профицитным и деньги на рост зарплаты были.

Нынешнее правительство, создается впечатление, пытается «саботировать» поручение повысить ВВП в текущем году на 4% (бюджет по-прежнему профицитный, но правительство не тратит деньги на подъем экономики), что ставит под сомнение достижение цели по росту ВВП нашей страны до 100 млрд. долларов. Впрочем, ситуация осложняется тем, что бюджет является профицитным с «одобрения» Лукашенко.

Лукашенко напомнил о «выборах»

Все это стало ясно после совещания у Лукашенко, состоявшегося 19 сентября. На нем рассматривались итоги текущего года и проекты прогнозных документов на 2020 год.

Как оказалось, пока не выполняются три прогнозных параметра на текущий год из семи: по росту экспорта, по росту ВВП и производительности труда. В связи с этим Лукашенко заявил, что «все запланированное должно быть реализовано», а если «не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой».

Он также подчеркнул, что его настораживает то, что экономический рост в стране «не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте». Действительно, по итогам января-августа текущего года ВВП Беларуси увеличился всего на 1,1%, и это при целевом показателе на год в 4% и росте в январе-июле на 1,3%.

Лукашенко также отметил, что с ним продолжат работать те чиновники, которые умеют его слушать и исполнять его поручения, и предложил несогласным с такой практикой уйти: «Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу».

Лукашенко также заявил, что «мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью. Выдуманной, прописанной на бумаге. Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют».

Это было сказано, по-видимому, в адрес главы Национального банка РБ Павла Каллаура, так как именно он постоянно говорит о некотором равновесии и стабилизации.

Премьер-министр РБ Сергей Румас после критики 19 сентября продемонстрировал хладнокровие и заявил, что в оставшиеся месяцы правительство приложит все усилия, чтобы наверстать упущенное. Можно отметить, что он не сказал, что планы по росту ВВП будут выполнены.

Нацбанк не рассчитывает на рост ВВП в 4%

Как оно разрешится на этот раз, пока неизвестно. С одной стороны, несмотря на обещание Сергея Румаса сделать все возможное, правительству вряд ли удастся поднять темпы роста ВВП до 4%. Так, эксперты Евразийского банка развития считают, что существенного и устойчивого ускорения темпов прироста белорусского ВВП в краткосрочной перспективе не будет. Об этом они написали в ежемесячном информационно-аналитическом обзоре банка за август 2019 года.

Эксперты отметили, что ускорение темпов роста экономики РБ в январе-июле 2019 года до 1,3% с 0,9% за полугодие произошло за счет краткосрочных факторов, в частности, хорошей погоды, то есть продолжения данный процесс не получит. И действительно, в январе-июле 2019 года темпы роста ВВП снизились до 1,1%, и это было вызвано уменьшением производства в сельском хозяйстве.

Даже в Нацбанке полагают, что ВВП увеличится в текущем году всего на 2,9%. Об этом Павел Каллаур сообщил в интервью британскому журналу для инвесторов fDi Magazine, где были размещены материалы об инвестиционных возможностях Беларуси, оплаченные Национальным агентством по инвестициям и приватизации РБ. Глава Нацбанка вновь сказал о необходимости структурных изменений в стране и призвал иностранных инвесторов поверить в дальнейшее улучшение бизнес-климата в РБ и вкладывать свои средства в Беларуси. Надеяться на это, конечно, можно, но в условиях наползания глобального экономического кризиса инвесторы сейчас больше стремятся не вкладывать средства в развивающиеся рынки, а выводить.

Впрочем, пока правительство изыскивает способы роста ВВП и экспорта. В частности, 24 сентября Сергей Румас провел совещание с транспортниками. На нем обсуждались меры, направленные на увеличение экспорта транспортных услуг. Однако министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Авраменко честно сказал, что роста в текущем году не будет, экспорт сохранится на уровне прошлого года и составит около 4,5 млрд. долларов.

Прогноз: правительство еще поработает

Таким образом, шансов на резкий рост ВВП в ближайшие месяцы не видно. Но это не делает отставку правительства неизбежной. Имеется важное отличие текущего конфликта от прошлогоднего, указывающее на то, что президент вряд ли станет спешить предпринимать радикальные меры. А именно, правительство и Лукашенко избегают каких-либо конкретных цифр. Не говорили они о ВВП в 100 млрд. долларов, не говорили и о плане роста ВВП в текущем году на 4%. Это делается не просто так, а для того, по-видимому, чтобы потом Лукашенко нельзя было упрекнуть в невыполнении своих угроз в случае, если он не отправит правительство в отставку. Дело в том, что у правительства есть несколько сценариев развития экономики и рост в 4% соответствует самому оптимистичному. Поэтому Лукашенко всегда сможет сказать, что он имел в виду не 4%, а рост в рамках какого-то из пессимистичных сценариев.

То есть пока намерения Лукашенко уволить правительство не кажутся очень серьезными. По-видимому, судьба правительства во многом зависит от настроений избирателей в ходе «парламентских» и «президентских выборов». Если Лукашенко сочтет настроения негативными для себя, то он вполне может устроить показательную отставку правительства. То есть, если правительству не удастся обеспечить народ хлебом, то Лукашенко обеспечит народ зрелищем отставки чиновников.

Что касается девальвации белорусского рубля, то она может быть осуществлена в качестве одной из мер поддержки белорусского экспорта, а также может быть следствием смягчения денежной политики Нацбанка и правительства. Это вполне возможно, так как у них не так уж и много средств для ускорения темпов роста ВВП. И так они уже продержались достаточно долго без смягчения (если не считать увеличение зарплаты за счет бюджета), в результате чего темпы роста ВВП в нашей стране и держатся на таком низком уровне. Китай и США вовсю стимулируют свои экономики, те и растут без всяких иностранных инвесторов. Китай при этом потихоньку девальвирует юань, и даже в США Дональд Трамп пытается ослабить доллар, хотя пока без особого успеха.

Владимир Тарасов, «Белрынок»