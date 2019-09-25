Жители Якутии поднялись на защиту шамана Габышева 2 25.09.2019, 12:13

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АЛЕКСАНДР ГАБЫШЕВ

ФОТО: ЧИТА.РУ

Дело против шамана требуют прекратить.

Жители Якутии опубликовали петицию с требованием прекратить уголовное преследование шамана Александра Габышева, задержанного на пути в Кремль "изгонять демона из Путина". По их мнению, дело об экстремизме, заведенное на Габышева, нарушает Конституцию России, сообщает Сибирь. Реалии.

Авторы петиции предположили, что видеоролик, в котором Габышев призывает своих сторонников успокоиться, "был сделан под давлением силовиков". Кроме того, они приводят мнение практикующего психиатра Якутского психоневрологического диспансера, где обследовали задержанного, Вячеслава Боескорова, который не считает поступки и высказывания Габышева признаками психической болезни.

По мнению авторов петиции, под которой подписалось больше тысячи человек, никаких призывов к насилию Габышев никогда не делал, "лишь высказывал свою точку зрения, свое мнение в соответствии со своими религиозными взглядами".

В среду, 25 сентября, утром отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Во вторник вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка. В полиции им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду после 7 утра по иркутскому времени. Согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

Во вторник, 24 сентября, полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана якобы за нарушение правил дорожного движения. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Ранее в Иркутске были задержаны другие четверо спутников шамана, которых подозревали в драке. После того, как они дали пояснения, их из полиции отпустили.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.