Саудовская Аравия начала закупать нефть 25.09.2019, 12:30

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Госкорпорация Saudi Aramco покупает нефть, чтобы выполнить обязательства перед зарубежными партнерами.

Saudi Aramco покупает нефть из соседних стран, чтобы выполнить обязательства перед зарубежными НПЗ после атак на нефтяные объекты компании 14 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией (перевод — nv.ua).

Торговое подразделение компании, Aramco Trading Corp (ATC), договаривается о поставках нефти из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, чтобы выполнить обязательства перед зарубежными НПЗ, в том числе в соседнем Бахрейне, а также в Малайзии и Южной Корее.

Хотя Саудовская Аравия сообщила, что полностью восстановит пострадавшую из-за атак нефтедобычу к концу сентября, она ищет помощи у других производителей в регионе Персидского залива для обеспечения клиентов и устранения возможных брешей в связи с временным сбоем, сообщили источники.

По их словам, сокращение производства в Саудовской Аравии усилило спрос ATC на зарубежную нефть.

АТС договаривается о небольших поставках нефти ОАЭ на бахрейнский НПЗ и другие заводы от государственной нефтяной компании Абу-Даби.

ATC также покупает нефть с рынка для обеспечения третьего по величине южнокорейского НПЗ S-Oil, с которым у Aramco также есть совместное предприятие.

Саудовская Аравия не будет импортировать нефть для покрытия внутренних нужд, заявил один из источников. «Зачем это делать, (когда) у нас есть запасы нефти?» — сказал он. Саудовская нефть экспортируется, добавил источник, «в точности как (и раньше), чтобы удовлетворять нужды рынка».