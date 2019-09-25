Что изменится в Беларуси с 1 октября 2 25.09.2019, 12:32

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Некоторые из изменений обещают быть очень серьезными.

В октябре перемены не будут касаться цен, прожиточного минимума, пособий и пенсий, но это не значит, что они не повлияют на нашу повседневную жизнь. Некоторые их них обещают быть очень серьезными, пишет «Витебский курьер».

1. «Беларусбанк» введет новую комиссию за снятие наличных с карты

С 1 октября по карточкам «Беларусбанка» будут брать комиссию при снятии наличных в банкоматах ОАО «Белинвестбанк»: 2,5% от суммы, номинимум 3 доллара/евро, 110 российских рублей, 3 белорусских рубля, пишет БелТА. По-прежнему, без комиссии можно будет снимать деньги в банкоматах «Беларусбанка» и банков-партнеров ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Белагропромбанк».

2. Беларусь и Россия начнут тестировать систему сопровождения животноводческих товаров

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси договорились о запуске пилотного проекта по сопровождению животноводческих товаров, следующих из России в Беларусь, электронными ветеринарными сертификатами. Для этого в сентябре планировалось подготовить перечень товарных групп, которые будут задействованы в этом проекте, и подписать дорожную карту, регламентирующую завершение интеграции между российскими и белорусскими системами электронной сертификации грузов.

3. Наступит сезон прививок от гриппа

Как сообщает Отдел гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздарава, в этом году планируется привить около 40% жителей. Прививочный сезон начнется с конца сентября-начала октября, а закончить его хотят до 1 декабря. За бюджетный счет будут прививать вакциной «Гриппол плюс» (Россия), бесплатно будут вакцинировать группы риска. Кроме этой вакцины зарегистрированы также «Ваксигрип» (Франция), «Инфлювак» (Нидерланды), «Ваксигрип Тетра» (Франция). Предприятия смогут выбрать, какую вакцину закупать для вакцинации своих сотрудников.

4. Изменят требования к проектной документации

Вступит в силу изменение к ТКП «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание» (ТКП 45-1.02-295-2014) Минстройархитектуры. Теперь сметная документация будет являться неотъемлемой частью проектной документации, независимо от источника финансирования строительства объекта.

Это касается проектной документации на: строительство, объекты производственного назначения, инженерной инфраструктуры, жилищного и гражданского назначения, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструкцию изолированных помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах. Как пишет «Проектант», до этого сметная документация была обязательной для объектов бюджетного финансирования или по заданию заказчика. В ТКП появится новый термин «ландшафтная композиция».

5. Начнется сезон загонной охоты на копытных

С 1 октября в Беларуси стартует сезон загонной охоты на копытных.