В банковской системе России разразился коллапс десятилетия 3 Александр Коваленко, sprotyv.info

25.09.2019, 12:37

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Встают с колен?

Откровенно говоря, настолько отчаянного положения как сейчас у российской банковской системы не было за последнее десятилетие. Хотя, если быть точнее и не соблазняться красочностью декадных дат, до подобных антирекордов не было за период в 11 лет.

Например, если в 2013 году в России насчитывалось 897 банков, то по состоянию на январь 2019 их было уже 440. К концу 2019 ожидается общее количество банков в России около 400, а к середине 2020 прогнозируется сокращение до 350. То есть, всего за 6 лет, количество банков в России уменьшилось на 457, а в перспективе ближайшего года на 547.

И в данном контексте хотелось отметить, что с 2001 по 2013 года, то есть, за 13 лет, количество ликвидированных, обанкротившихся и поглощенных финансовых учреждений в России составило 377. То есть, с учетом последствий микро дефолта 1998 года, с учетом мирового кризиса 2008 года, сокращение банков в РФ было в разы меньшее, чем мы можем наблюдать на сегодняшний день. Но это не самое интересное.

Самое интересное это то, что даже имеющиеся в наличие российские банки, высасывают из бюджета сотни миллиардов рублей на свою поддержку. И тут тоже не обходится без рекордов.

Так, только в августе банки РФ нарастили долги перед Минфином на 540 млрд рублей, увеличив его до 2,97 триллиона рублей, а на прошлой неделе была пересечена отметка в 3 трлн руб.

Регулярные бюджетные интервенции необходимы для покрытия дефицита ликвидности кредитно-депозитных операций и их составляющая уже стала рекордной с 2008 года.

Таким образом, банковская система РФ уходит в глубокий кризис, если не сказать коллапс, ведь помимо колоссального пласта невозвратных кредитов, на российский бюджет ложится, и невозможность финансовых учреждений отвечать за обслуживание депозитов.

И для понимания всей тяжести этого дополнительного бремени напомню, что на сегодняшний день россияне имеют на руках более 14 млн невозвратных кредитов (те которые не погашаются 90 и более дней). В абсолютных числах это 1,5 трлн рублей просрочки и 4,1 трлн рублей самих кредитов физических лиц. Общий же объем невозвратных кредитов в РФ уже превышает 10 триллиона рублей, что является худшим показателем с 2009 года.

Таким образом, мы получаем ситуацию, когда лопающиеся банки лишь множат проблему как с депозитами, так и с проблемным кредитованием, суммарно превышающими уже сумму в 13 трлн рублей. А это, без малого, бюджет Российской Федерации на 2019 год.

Встают с колен, чего уж!

Александр Коваленко, sprotyv.info