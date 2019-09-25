Мадуро начал переговоры с Путиным 3 25.09.2019, 12:59

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Правитель Венесуэлы прибыл в Москву с рабочим визитом.

Российский президент Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с незаконным правителем Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает «Голос Америки».

Согласно сообщению ТАСС, во встрече стороны принимают участие первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств «обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы».