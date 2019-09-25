закрыть
25 сентября 2019, среда, 14:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Мадуро начал переговоры с Путиным

3
  • 25.09.2019, 12:59
  • 1,025
Мадуро начал переговоры с Путиным

Правитель Венесуэлы прибыл в Москву с рабочим визитом.

Российский президент Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с незаконным правителем Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает «Голос Америки».

Согласно сообщению ТАСС, во встрече стороны принимают участие первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств «обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы».


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь