В оккупированном Донецке произошел мощный взрыв 2 25.09.2019, 13:04

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Взорвался склад боеприпасов.

В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов.

Об этом рассказал у себя на канале в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает УНИАН.

«У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке», - написал он.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований «ДНР», расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

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