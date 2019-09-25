В оккупированном Донецке произошел мощный взрыв

В оккупированном Донецке произошел мощный взрыв2
- 25.09.2019, 13:04
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Взорвался склад боеприпасов.
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов.
Об этом рассказал у себя на канале в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает УНИАН.
«У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке», - написал он.
Ранее сообщалось, что утром 25 сентября в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований «ДНР», расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.
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