В Беларуси выросло число организаций, которые задерживают зарплаты 1 25.09.2019, 13:10

Среди них — пятизвездочный отель.

В Беларуси продолжает расти число организаций, где возникают проблемы с выплатой зарплат. Так, в августе у 222 предприятий и индивидуальных предпринимателей были нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении. Портал tut.by посмотрел, в каких регионах больше всего организацией, которые задерживают зарплаты или платят меньше «минималки».

Отметим, что нарушения в выплате зарплат выявили в августе, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату. При этом в отдельных организациях могли быть единичные случаи несвоевременной выплаты зарплаты, а также выдачи денег ниже «минималки», но тем не менее они попали в статистику.

В августе у 222 организаций и индивидуальных предпринимателей были нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении. Для сравнения: в июле их насчитывалось 214, в июне — у 196, в мае — у 154, в апреле — у 163, а в марте — у 285.

Это следует из данных Департамента госинспекции труда Минтруда. В августе больше всего таких организаций и ИП было в Минске и Витебской области — 65 и 56 соответственно, а меньше всего — в Брестской и Гродненской (11 и 18 соответственно).

Среди организаций, у которых в августе нашли нарушения по срокам выплаты зарплат, оказались Брестсельмаш, хоккейный клуб «Гомель», ЭкоПродБум, Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению, строительное управление № 187 в Слониме, Гродненский масложировой комбинат, СМУ-77 в Минске, Футбольный клуб «Динамо-Минск», гостиничное предприятие «Минск Пренцесс отель», ЖКУ Минскпромстрой, Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского, Жорновская экспериментальная лесная база Института леса НАН.

Нарушения по выплате денег при увольнении в августе нашли у таких предприятий как «Александрия-агро», Барановичигазстрой, Витебскхлебпром, Жлобинская птицефабрика, Петриковская центральная районная больница, передвижная механизированная колонна № 5 Гомельского объединенного строительного треста, Рыбторг, Борисовский консервный завод, Логойский лесхоз.

При этом у 13 организаций нашли в августе нарушения в выплате зарплат ниже минимальной: в Минской — 5, в Витебской — 3, в Могилевской и Гомельской — по 2, в Гродненской — одна. Среди них — Православное Сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы, Могилевский лесхоз, Пуховичское МПМК-14, Добейский ясли-сад в Шумиленском районе, две специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва в Новополоцке.