Ученые узнали, кто охотился на динозавров триасового периода 25.09.2019, 13:21

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Изображение: Viktor Radermacher

Археологи нашли интересные окаменелости.

Археологи из Университета Витватерсрада в ЮАР обнаружили окаменелости плотоядных хищников, которые охотились на динозавров на юге Африки.

Подобные крокодилам плотоядные животные питались динозаврами — вегетарианцами, уверяют авторы новой работы, пишет nv.ua.

Найденные группой ученых под руководством Витса Толчарда окаменелости триасовых архозавров Rauisuchians включают в себя зубы, куски челюстей, задние конечности и части брони.

«Эти древние окаменелости предоставляют нам свидетельство того, как по крайней мере два вида хищников охотились на этих вегетарианских динозавров 210 млн лет назад. Удивительно, что следы, оставленных в окаменелых зубах, челюстях, конечностях и других окаменелостях, помогают нам рассказать историю жизни на юге Африки», — говорит Толчард.

Rauisuchians тесно связаны с крокодилами, которых мы знаем сегодня. У них было множество форм и размеров тела. Образцы, описанные в этом исследовании, включают некоторых из самых крупных хищных представителей этой группы, длина которых, возможно, достигала 10 метров, с огромными черепами, полными изогнутых зубов.

«В триасовый период rauisuchians были широко распространены, и их ископаемые находили на всех континентах, кроме Антарктиды. Они вымерли около 200 миллионов лет назад, проложив путь для динозавров», — добавляет Толчард.

«Исследование демонстрирует ценность повторного изучения старых образцов, и теперь мы, наконец, знаем, кто охотился на всех этих травоядных динозавров», — говорит профессор Джона Чойньер, из Института эволюционных исследований Уитса.