МВД: Скорость движения в городах могут ограничить до 50 км/ч 6 25.09.2019, 13:28

Очередное нововведение может появиться в новых Правилах дорожного движения.

УГАИ МВД ответило на коллективное обращение белорусов об ограничении максимальной скорости в населенных пунктах. Не исключено, что в новых Правилах дорожного движения пропишут: в городах можно будет ездить со скоростью не больше 50 км/ч, пишет tut.by.

В большинстве случаев разрешенная максимальная скорость в населенных пунктах сейчас — 60 км/ч. Однако, когда новую редакцию ПДД вынесли на общественное обсуждение, оказалось, что такой скоростной режим устраивает не всех. Водители объясняли это просто: ни для кого не секрет, что бóльшая часть водителей движется с разрешенной скоростью + 9 км/ч. То есть на деле автомобилисты часто едут в городе со скоростью около 70 км/ч. И вот эти «ненаказуемые» + 9 км/ч создают опасность для участников дорожного движения.

К обсуждению этой темы присоединился координатор программ общественного здравоохранения странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. По его словам, снижение максимальной разрешенной скорости позволяет сократить на 40% количество смертей при столкновении с незащищенными участниками движения (пешеходами и велосипедистами) в городах.

— Всемирная организация здравоохранения рекомендует для Беларуси по умолчанию снижение ограничения скоростного режима в городских районах с сегодняшних 60 км/ч до 50 км/ч, как это практикуется в настоящее время в большинстве стран Европейского союза, включая страны Балтии и Польшу, — заявил эксперт. — ВОЗ отдельно по этому индикатору учитывает прогресс в странах в области борьбы с дорожным травматизмом в условиях городов, и 97 стран из 180 участвовавших в отчете ВОЗ ввели эту меру в настоящее время.

Кроме того, по словам эксперта, существующее ограничение 60 км/ч в городах является запретительным для развития велосипедного транспорта в условиях городов.

В конце августа белорусы создали петицию об ограничении максимальной скорости движения в населенных пунктах. Под ней подписалось почти 800 человек. Недавно авторы петиции получили ответ от МВД.

— Министерством внутренних дел в рамках подготовки изменений в Правила дорожного движения РБ прорабатывается вопрос об установлении максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах не более 50 км/ч, — говорится в ответе за подписью заместителя начальника управления ГАИ МВД РБ Андрея Чернявского.

Напомним, еще в мае этого года новую редакцию ПДД вынесли на общественное обсуждение. Работа над документом еще продолжается.