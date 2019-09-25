Трамп ударил по ценам на нефть с трибуны ООН 2 25.09.2019, 13:33

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Фото: Drew Angerer/Getty Images

Биржевые показатели обновили минимальные значения за две недели.

Цены на нефть упали на торгах во вторник и продолжают сползать вниз в среду, обновляя минимальные значения за две недели.

После нового выпада президента США Дональда Трампа в адрес Китая и данных Американского института нефти, показавших рост запасов в коммерческих хранилищах, фьючерсы на сорт Brent впервые с ударов по Саудовской Аравии опустились ниже 62 долларов за баррель, finanz.ru.

На 12.05 (по Минску) контракты на ноябрь заключались на бирже ICE по 61,98 доллара, теряя в цене 1,7% относительно вторника и 4,5% с начала недели.

Нефть WTI подешевела на 2,4% накануне и потеряла еще 1,4% в среду, опускаясь до отметки 56,41 доллара.

Трамп, провозгласивший политику дешевых энергоресурсов целью своей администрации с самого начала президентства, в ходе выступления на Генассамблее ООН «снова поднял ставки» в торговом споре с Китаем, к которому рынок нефти чувствителен до крайности, говорит партнер хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф.

Подчеркнув, что США не пойдут «на плохую сделку», Трамп де-факто потребовал от Китая полной смены экономической модели. «Китай не только отказывается проводить реформы, но придерживается курса на создание барьеров, выдачу гигантских субсидий, манипулирование валютой, а также воровство интеллектуальной собственности и торговых секретов», - заявил Трамп.

Переживающий рекордное с начала 1990х замедление экономики Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и по мере того, как китайская промышленность теряет рынки сбыта, прогнозы по спросу на сырье становятся все мрачнее.

По оценке МЭА, за первую половину года глобальная потребность в нефти выросла на 520 тысяч баррелей в сутки - минимальную с 2008 года величину.

«При этом растет добыча в США, запускаются новые проекты в Норвегии и Бразилии - рынок ощущает избыток нефти, и даже временные проблемы в Саудовской Аравии не способны изменить эту картину», - констатирует глава Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Кроме того, есть Венесуэла, потерявшая две трети мощностей по добыче из экономического кризиса, которые в теории можно вернуть на рынок, указывает глава GRZ Energy Энтони Грисанти: это еще почти 2 млн баррелей в стуки. Наконец, есть иранская нефть, поставки которой заблокированы санкциями - еще около 1 млн баррелей в день.

«Сезонный спрос очень слаб», - говорит Грисанти: как только Saudi Aramcо восстановит нефтяную инфраструктуру и начнет качать с прежней интенсивностью, цены могут просесть еще на 10% - до 50 долларов за WTI.

На рынке США на минувшей неделе спрос на «черное золото» оказался меньше предложения, сообщил в ночь на среду Американский институт нефти API. В хранилищах осели 1,38 млн баррелей нефти и 1,9 млн баррелей бензина. Резко - на 2,3 млн баррелей - подскочили запасы на хабе в Кушинге, через который проводят расчеты по обращающимся на Нью-Йоркской бирже фьючерсам.