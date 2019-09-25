Зарплата в 10 тысяч: Названы самые щедрые работодатели Литвы 25.09.2019, 14:04

Одна из компаний занимается арендой помещений.

Фонд социального страхования ("Содра") каждый месяц считает средние зарплаты в компаниях, в которых работают от 3 и больше работников. В августе в 10 компаний с самыми большими зарплатами вошли 5 компаний со средними зарплатами выше 10 000 евро "на бумаге", пишет delfi.lt.

Больше всего в августе своим работникам заплатила компания Šiaulių komercija, которая занимается арендой помещений. Средняя зарплата 4 работников составила 18 400 евро. В июле зарплата работников этой компании выла в 18 раз меньше – всего 990 евро.

На втором месте – представительство Samsung Electronics Baltics SIA в Литве - Samsung Electronics Lithuania, 18 работников которой в среднем получили по 13 528 евро, а в июле из средние зарплаты составляли 5700 евро.

Технологическая компания Dell Emerging Markets (EMEA) Limited, в которой работают 5 человек, в августе в среднем платила им по 12 374 евро.

На четвертом месте – ЗАО Tarptautinis konsultacijų servisas, которое своим 12 работникам в среднем заплатила по 11 229 евро.

На пятом месте энергетическая компания Energogrupė, 4 работника которой в среднем получили по 10 127 евро.

Шестое место – литовско-немецкая глазная клиника Lirema, 80 работников которой в августе в среднем получили по 9435 евро (в июле 2422 евро).

Далее идет технологическая компания Microsoft Lietuva. Ее 13 работников в среднем получили по 9200 евро.

На восьмом месте – поставщик электроэнергии Inter Rao Lietuva. 23 работника этой компании в среднем получили по 8964 евро.

Девятое место – международная компания финансовых маклеров Robomarkets baltics со средней зарплатой 8300 евро.

На последнем месте ETL–Baltic Group, в которой работают 15 человек - средняя зарплата 8000 евро.