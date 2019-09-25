Николай Статкевич: Поддерживаю Полиенко, так как это достойный, смелый человек 25.09.2019, 14:01

Николай Статкевич

Политзаключенный объявил бойкот суду.

Анархист Дмитрий Полиенко в знак несогласия с судебным процессом, который должен был начаться по его делу утром 25 сентября в Мингорсуде, объявил молчаливый протест, пишут naviny.by.

Как говорится в манифесте, который Полиенко смог передать своим единомышленникам, такое решение он принял «в связи с тем, что суд будет проходить в полностью закрытом режиме».

«Я считаю это прямой расправой, так как не признаю вину ни по одному эпизоду, а белорусскому правосудию не доверяю», — заявляет анархист.

По его мнению, закрытость процесса, а также подписка о неразглашении данных материалов дела, которую взяли с его адвоката и хотели взять у него, — это «специальный репрессивный ход, чтобы судить меня по делам, которые шиты белыми нитками».

«Меня обвиняют «со слов», по фантазиям и предположениям, без улик и доказательств, чтобы скрыть эти факты от общественности», — утверждает Полиенко.

Анархист подчеркивает, что по УПК объявлять процесс закрытым «невозможно» и «оснований для этого нет».

В связи с этим Дмитрий Полиенко объявляет, что «решил полностью бойкотировать судебное разбирательство в прямом смысле слова».

«Тотальный бойкот. И буду вынужден пойти на иные меры, пока суд не сделают открытым. Мое право на справедливый суд нарушено, и другого выхода я не вижу. Приговор они уже вынесли. Осталось только разыграть театральную постановку. Мне терять уже нечего», — говорится в манифесте.

Уголовное преследование 25-летнего Дмитрия Полиенко началось после его участия в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. Белорусские правозащитники признали Полиенко политическим заключенным, считая, что он подвергается преследованию за свои анархистские убеждения.

Находившийся возле здания суда лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич назвал готовящийся суд «полным беспределом» властей и призвал сделать процесс открытым.

Политик подчеркнул, что пришел поддержать Полиенко, так как это «достойный, смелый человек, которого пытаются размазать, потому что он не сломался».

«Власть уверена, что с учетом репутации анархистов среди правительств стран Европы их не будут защищать. И потому они выбрали его для примера, чтобы общество боялось, они просто издеваются над этими безобидными молодыми людьми (анархистами), это полный беспредел, — заявил политик. — Но тут они ошиблись, я признателен правозащитникам, в том числе Алесю Беляцкому, который заявил, что, если процесс будет закрытым, его объявят политзаключенным».

Статкевич также считает, что «сейчас ЕС уже не требует от Лукашенко ни честных выборов, ни нормального подсчета бюллетеней». «Они ставят скромное условие: чтобы не били и не сажали во время «выборов». А тут бьют и сажают», — заявил он.

«Если Полиенко признают политзаключенным, это нарушит условия этих неформальных договоренностей, — считает Статкевич. — Поэтому власти стоит хорошо подумать перед тем, как делать процесс закрытым. Они взяли тайм-аут, и я не исключаю, что они сделают процесс открытым».

Напомним, что сегодня на пикете по сбору подписей, который проходил возле здания Минского городского суда, активисты «Европейской Беларуси» выразили солидарность с Дмитрием Полиенко.