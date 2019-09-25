Forbes: Путин оставляет Россию без интернета 19 25.09.2019, 14:30

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В РФ уже начали устанавливать специальное оборудование.

Ранее в этом году российский президент Владимир Путин подписал закон о российском интернете или Рунете, направленный на защиту коммуникационной инфраструктуры страны в том случае, если она будет отключена от всемирной паутины, — по крайней мере, так он сам сказал. Критики считают, что таким образом открывается дверь для создания брандмауэра по китайскому образцу с целью отключения России от внешнего мира, пишет Forbes (перевод — inosmi.ru).

Кроме того, Александр Жаров, глава Роскомнадзора, федерального регулятора в телекоммуникационной области, в беседе с журналистами подтвердил, что проводится «монтаж оборудования на сетях основных операторов связи», и Рунет начнет тестировать его еще до начала октября. Подобного рода тестирование, как было сказано в ходе беседы с журналистами, получило название «боевого режима».

В момент представления проекта этого закона возникли дебаты по поводу того, как он будет работать на практике. Правительство утверждало, что его целью является предотвращение «угроз в отношении стабильной, безопасной и целостной работы Рунета на территории России» за счет централизации «общей телекоммуникационной сети». По мнению разработчиков законопроекта, достижение поставленной цели должно быть обеспечено за счет создания в России альтернативной системы доменных имен (domain name system — DNS) и перевода интернет-трафика с международных серверов на серверы, расположенные на территории России. Поставщики интернет-услуг должны теперь выполнять положения принятого закона.

Газета Moscow Times ранее сообщила о том, что «Россия провела в середине 2014 года испытания комплекса мер с учетом возможного отключения своего интернета от всемирной паутины. По имеющимся данным, проведенные тесты показали, что изоляция российского интернета возможна, но „все" пользователи в течение 30 минут вновь получат доступ в интернет».

Что касается «боевого режима», то Жаров, по сообщению местной прессы, заверил присутствовавших журналистов в том, что все будет делаться «осторожно». «Мы будем сначала проводить техническую проверку: влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно», — добавил он. В соответствии с представленным планом, все работы по тестированию должны быть завершены до конца октября.

Российский регулятор особенно подчеркивает то обстоятельство, что Рунет будет вводиться только в том случае, если действующая система «окажется в опасности». Однако возникает очевидный вопрос: где и как такое решение будет принято? Переход в другой режим работы предлагается проводить в случае «угроз (естественных или созданных человеком) целостности устойчивости и безопасности», однако все это классификаторы с достаточно широкой возможностью толкования.

Предпринятые недавно в России меры по перекрытию сотового потока данных для подавления антипутинских протестов, а также предупреждения правительства о том, что доступ к социальным сетям может быть ограничен, не способствуют возникновению большого доверия со стороны хорошо разбирающихся в технических вопросах россиян.

Рунет начнет функционировать в ноябре. По данным исследования Freedom On The Net, «свобода в российском интернете сокращалась в течение последних шести лет, а причиной этого стали действия правительства, направленные на блокирование популярного мессенджера Telegram, а также многочисленные законодательные предложения по ограничению онлайновой анонимности и усилению цензуры».

Пока нет никаких признаков того, что ситуация в этой области в ближайшее время будет улучшаться.