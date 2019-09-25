В поселке под Дроздами вспыхнула паника 18 25.09.2019, 14:34

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Ходят слухи, что в этой местности орудуют разбойники.

В деревне Семково, что в 7 километрах от Минска, в эти дни неспокойно: ходят слухи, что за последние две недели здесь ограбили пять коттеджей, а двух человек огрели чем-то тяжелым по голове, кто-то якобы даже попал в реанимацию. Информация о пострадавших преломляется от человека к человеку и у каждого в устах обрастает новыми шокирующими подробностями. Но никто не может назвать людей, с которыми преступники поступили таким бесчеловечным образом. Onliner разобрался, откуда в отдельно взятой деревне берутся параноидальные настроения и есть ли повод для реального беспокойства. Выяснилось, что слухи хоть и преувеличены, но небезосновательны.

Недавно жители деревни Семково создали петицию очень странного содержания. Вот как она начинается: «За последние две недели в аг. Семково Минского района, по нашим данным, ограбили пять коттеджей, двух человек оглушили, кражи происходят с 23:00—01:00. Не помогают ни камеры, ни собаки. Выносят все, даже из нежилых строящихся домов срезают проводку. Жители Семково в панике из-за сложившейся ситуации. Сегодня ограблен еще один коттедж, в другом разбито окно.

Прошу:

1. Подтвердить или опровергнуть достоверность указанных выше сведений».

Пока сведения не подтверждены и не опровергнуты, петицию подписали 40 человек, что для агрогородка на 1,5 тыс. жителей — почти 3% населения. Некоторые из семковцев начали бить тревогу в соцсетях.

«Мне сегодня не весело! Иллюзия безопасности рухнула. За последние две недели пять ограблений на соседних улицах в Семково под Минском. До сих пор не раскрыто ограбление в соседнем доме несколько месяцев назад. Пока мы строили дом, нас четыре раза грабили на участке, раскрыто одно. Как себя обезопасить??? Собаки и камеры не помогают. Сигнализация ночью не работает, когда спишь в доме. Преступники выбивают стекла, глушат по голове», — пишет жительница деревни.

В телефонном разговоре автор поста признает, что большая часть описанных сведений собрана со слов односельчан.

— Когда по голове человека ударили, я была за границей. И мой дом стоял один, без присмотра. Дети поговорили с друзьями из Семково, заволновались и начали мне звонить, узнавать, как у меня дела. Оказывается, с 23:00 до часа ночи были нападения. Несколько преступников в масках зашли в коттедж и, видимо, не знали, что там кто-то будет. Хозяин вышел им навстречу — они его оглушили по голове. И вынесли крупную сумму денег. Потом ходил участковый, опрашивал свидетелей. Еще 19 сентября была кража в одном доме, недостроенном. Преступники шастают по недостроенным домам, обрезают провода, чтобы сдать на металл, в одном коттедже окно разбили. А полгода назад ограбили моего соседа. Он выпустил кошку погулять, дверь за ней не закрыл. Ночью грабители зашли в дом, украли все, что плохо лежало: сумки, документы — и убежали. Милиция их до сих пор не нашла. Люди сидят и трясутся, говорят: «Мы закрылись на все замки, ключи спрятали». Мне тоже страшно, я не знаю, как себя защитить. На фасаде установлены камеры, так что я могу видеть все, что происходит, но это же не решает вопрос.

— Вы пишете, что вас четыре раза грабили, пока вы строили дом. Как это произошло?

— Наш участок грабили лет 10 назад, когда на нем стояла строительная бытовка. Зимой ее вскрыли, вынесли оттуда велосипед, СВЧ. Естественно, мы вызвали милицию. Ну описали, ну походили, ну посмотрели. Буквально через еще какое-то время вскрыли железную дверь и вынесли бойлер. Я нашла окурок, но даже он не помог найти преступников. Замяли, как будто ничего не было.

Собеседница дает нам контакт одного из пострадавших односельчан.

— Кто-то разбил стекло камнем в нашем доме, но ничего не вынес, — рассказывает Игорь, житель деревни Семково. — А в дом залезть не смогли, потому что окно было без ручки. Это случилось две недели назад, в ночь с воскресенья на понедельник.

Игорь сбрасывает фото разбитого окна — того самого, которое почти вирусно разлетелось среди жителей Семково под жуткие истории об ограблениях и разбоях.

Соседке Игоря разбили окна в ту же ночь, но тоже ничего не украли. Забрали только ручку, чтобы открыть разбитое окно в доме Игоря.

— Ограбили — это громко сказано, — говорит Людмила. — У нас ничего не взяли, просто разбили стекло, залезли в дом и сняли ручку с балконной двери. Когда мы приехали, дверь была открыта. Все это мы обнаружили 16 сентября, в понедельник. Говорят, что кого-то забрали в больницу, в реанимацию, но лично я не знаю этого человека, даже не знаю, на какой улице он живет. Правда ли это? Кто ж его знает. Милиционеры, которые ходят по деревне и опрашивают свидетелей, только отмахиваются от наших вопросов, мол, слушайте больше.

Еще одна пара, которая строит дом в Семково, лишилась электрики, закупленной для разводки электричества внутри коттеджа. Утверждает, что все произошло в ночь с 14 на 15 сентября, и тоже верит в историю с разбойным нападением на соседа.

— Пару недель назад в нашем доме камнем разбили стеклянную дверь на террасу. Просунули руку, повернули ручку изнутри, дверь открылась. Когда муж приехал, все коробки с закупленной электрикой были вскрыты. Из сумки выкинули наши вещи и унесли в ней провода, розетки на весь дом, трансформаторы — все, что мы купили для разведения электрики в доме. По накладным муж посчитал примерную сумму ущерба — около $700.

Это случилось в ночь с 14 на 15 сентября. Потом 16 сентября хозяева еще двух коттеджей заметили, что у них тоже разбиты окна. Но 15-го числа их не было дома, и они могли не сразу заметить разбитое окно, ведь коттеджи строятся, люди в них не живут. Вероятно, все три окна были разбиты в одну ночь. Вряд ли эти преступления как-то связаны с разбойным нападением на дом мужчины, который сейчас лежит в реанимации. Тот дом, скорее всего, грабили по наводке и вынесли большую сумму денег. Лично я с пострадавшим не знакома и имени его не знаю, но многие писали об этом в чате. На какой улице он живет? Вроде бы на Второй Светлой. Или Торговой.

Комментарий МВД

В МВД часть сведений подтвердили: в августе действительно было совершено разбойное нападение на один из коттеджей в деревне Семково. С тех пор не было ни разбоев, ни грабежей, а мелкие хищения в строящихся домах — довольно распространенное явление.

— Грабежей и разбоев в деревне Семково в сентябре не зарегистрировано. На вопрос о том, откуда у жителей деревни могло сложиться такое представление о криминогенной обстановке, оперативники предположили, что паника возникла из-за проведения оперативно-разыскных мероприятий с целью раскрытия ранее совершенного преступления, а именно — в августе этого года был совершен разбой. Оперативники общаются с жителями на предмет установления лиц. В целом криминогенная обстановка в деревне Семково мало чем отличается от средней по Минскому району, — сообщила Onliner Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь.