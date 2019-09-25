Правительство Украины назначило нового главу Нацполиции 2 25.09.2019, 14:58

1,328

Игорь Клименко

Новый глава ведомства заявил о курсе на реформы.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначен на должность руководителя ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 25 сентября, правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины", – заявили в НПУ.

Отмечается, что Клименко планирует продолжать те реформы, которые реализовываются с момента создания Нацполиции, и активно работать в направлении противодействия насилию в семье и незаконному обороту наркотических веществ.

С 1998-го по 2004 год Клименко работал в структуре управления МВД в Харьковской области, затем в департаменте кадрового обеспечения МВД, а в 2015 году возглавил его. Клименко – участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной Республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе. В октябре 2017 года его назначили заместителем руководителя Национальной полиции – начальником департамента кадрового обеспечения. С марта 2018 года он являлся заместителем главы НПУ.

23 сентября в соцсетях и СМИ появилась информация, что в польском пункте пропуска "Гребенное" был задержан следовавший из Украины автомобиль, в котором были незадекларированные наличные средства в сумме €650 тыс. Среди пассажиров находилась бывшая жена главы Нацполиции Украины Виктория Князева, говорилось в сообщениях.

Князев утверждал, что деньги перевозил работодатель его бывшей супруги и что инцидент с польскими таможенниками был урегулирован.

24 сентября стало известно, что Князев подал в отставку. Называть конкретную причину подачи заявления об уходе он не стал.