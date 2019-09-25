Новые правила протеста в России 1 25.09.2019, 15:07

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ФОТО: ВЛАД ДОКШИН / «НОВАЯ ГАЗЕТА»

Истории актера, шамана и журналиста.

"Это крайне необычная история, которая - по крайней мере, на данный момент - закончилась удивительно хорошо для главного героя, Павла Устинова. Дело Устинова, наряду с двумя другими, связанными с совершенно разными вызовами российскому статус-кво, заставляет предположить, что власти в России озадачены тем, как им следует реагировать на недавнюю волну политических протестов", - пишет журналист Джеймс Роджерс на страницах Forbes (перевод — inopressa.ru).

Автор публикации напоминает, что актера Устинова приговорили к трем с половиной годам заключения за нападение на офицера полиции, хотя на видео, опубликованном онлайн, видно, как Устинов идет по общественной площади, а затем его валят на землю сотрудники сил безопасности. "(...) Его судьба возмутила известных представителей театрального сообщества России. Они обратились к социальным СМИ, чтобы выразить свой протест. Спустя дни, 20 сентября, Устинова освободили до рассмотрения его апелляции", - говорится в статье.

"Это дело напоминает другое, июньское - тогда сначала задержали - по обвинениям, связанным с наркотиками, а потом освободили журналиста-расследователя Ивана Голунова. (...) Обвинения в итоге были сняты. Как и Устинова, его освободили после того, как его сторонники провели необычно громкую кампанию протеста против его задержания", - отмечается в публикации.

"(...) Есть также дело Александра Габышева, шамана из Сибири, который, по сообщениям, отправился в Москву, чтобы там использовать свои магические силы и изгнать российского президента Путина из Кремля. Власти не захотели рисковать, чтобы узнать, чем может закончиться эта история. Габышева арестовали", - говорится в статье.

"Паттерн реакции выявить сложно, но, возможно, в этом и суть, - пишет Роджерс. - Российские власти не привыкли иметь дело с инакомыслием в больших масштабах и до сих пор решают, какими должны быть новые правила. Различные части государственного аппарата в разных частях страны реагируют по-разному".

"На данный момент складывается впечатление, что реализуется политика создания достаточной неопределенности, чтобы запугать некоторых потенциальных демонстрантов - и отступления, когда появляется вероятность серьезного недовольства", - резюмирует Роджерс.