Ольга Николайчик: Люди соглашаются, что надо объединяться против «дроздовских» 3 25.09.2019, 15:14

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Активистка рассказала, как люди сами ее ищут, чтобы выразить поддержку.

Известная белорусская режиссер и активистка «Европейской Беларуси» Ольга Николайчик, которая принимает участие в «парламентской кампании» по Уручскому избирательному округу №109, рассказала пресс-службе «Европейской Беларуси» о том, как идет сбор подписей в ее поддержку:

- На двадцатые сутки сбора люди, которые видят наши пикеты, уже здороваются, улыбаются, узнают. Подписываются не только те, кто живет в Уручье, но и с других районов — за моих товарищей.

Мы видим, что даже за время, которое прошло с начала сбора подписей, произошли перемены. Люди меняются, соглашаются с тем, что надо всем объединяться против вот этой, колхозной дроздовской своры. Все хотят перемен, все! И старые, и молодые, и пенсионеры. Бывает такое, что подходит человек, читает про меня, потом спрашивает «а зачем вам это надо?», а уже через пять минут разговора со мной, охотно отдает свою подпись, потому, что когда я рассказываю о наших целях – люди начинают верить. Уже достало всех!

Из военного городка стали подходить люди, сами меня находят и ставят свои подписи. Тоже хотят перемен. Очень впечатляет, когда военные подходят, подписываются, стоят по часу около меня, к ним уже подходят какие-то другие люди, завязываются диалоги, дискуссии.

- Какие впечатления от обхода квартир?

- Я собирала подписи в многоэтажке на улице Шугаева, обошла пять этажей вечером в воскресение, никто не открывает. Только на одном этаже открыла женщина, которая прописана в этом доме. Сказала, что я тут никого не найду, потому что семья этой женщины, чуть-ли не единственные, кто живет по прописке. Меня это очень сильно удивило. Подъезд выглядит ужасно: двери добитые, поломанные, без замков, лифты просто в ужасном состоянии. Этот подъезд — как-будто из другого времени. Кто там живет — непонятно. Задумывалась о том, дойду ли до следующего этажа. Куда уходят деньги, которые регулярно отчисляются на капитальный ремонт? Ведь этой двадцатиэтажке уже 30 лет!

Но это единственное неприятное впечатление. На пикетах многие делятся своими проблемами, просят номер телефона, чтобы рассказать о них.