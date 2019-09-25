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ЕС расширил санкции против окружения Мадуро

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  • 25.09.2019, 15:22
ЕС расширил санкции против окружения Мадуро
Николас Мадуро
Фото: Reuters

Список пополнился фамилиями еще семи представителей незаконного правительства Венесуэлы.

Европейский Союз расширил санкции против режима венесуэльского президента Николаса Мадуро. На встрече в Брюсселе в среду, 25 сентября, представители стран ЕС включили в черный список еще семь представителей правительства Мадуро, заморозив их активы в Европе и запретив въезд, сообщило агентство AFP со ссылкой на европейских дипломатов, сообщает dw.com.

Согласно этим данным, речь идет прежде всего о представителях венесуэльской спецслужбы, которые обвиняются в пытках и нарушениях прав человека. Таким образом в черном списке ЕС числятся 25 венесуэльцев. С 2017 года также действует запрет Евросоюза на экспорт оружия в Венесуэлу.

Санкции также ужесточили США

Накануне санкции в отношении правительства Мадуро также ужесточили США. Штрафные меры приняты против четырех зарегистрированных на Кипре и в Панаме судоходных компаний и направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу.

Борьба за власть между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис, продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Китай и Куба.


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