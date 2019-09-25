Исследователи обнаружили часть затерянного африканского континента 25.09.2019, 15:40

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Он откололся от Северной Африки более 200 миллионов лет назад.

Исследователи обнаружили остатки затерянного континента Большая Адрия, который оказался скрыт под Южной Европой около 140 миллионов лет назад. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исследование Utrecht University.

Исследователи из Утрехтского университета обнаружили участок континентальной коры, носящий название Большая Адрия, который «обосновался» в Адриатическом регионе, когда откололся от Северной Африки более 200 миллионов лет назад.

Большая часть территории была погружена в земную мантию, однако некоторая часть суши осталась видимой — она составляет полосу земли через Италию, что простирается от Турина на севере до Апулии на юге.

«Забудьте об Атлантиде, — сказал автор исследования и профессор глобальной тектоники и палеогеографии в Утрехтском университете Дауве ван Хинсберген. — Огромное количество туристов даже не осознают, что каждый год проводит отпуск на затерянном континенте Большой Адрии».

Кроме того, исследователь утверждает, что большую часть Большой Адрии покрыли мелководные тропические моря, в которых образовывались крупные коралловые рифы. Из них сформировались осадочные породы, которые после погружения континента в мантию Земли частично остались на ее поверхности. Так образовались Апеннины, часть Альп, Балканских гор и хребтов в Малой Азии.

Чтобы получить представление о том, как выглядела Земля сотни миллионов лет назад, ученые использовали специальные программы для реконструкции движения тектонических плит. По словам авторов научной работы, открытие Большой Адрии стало возможным в результате широкого сотрудничества в средиземноморском регионе. Здесь находится больше 30 стран, в каждой из которых есть свои геологические школы с собственными представлениями о формировании земной поверхности.