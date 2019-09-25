Перепись населения: белорусы задают неудобные вопросы 25 25.09.2019, 15:48

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Зачем нас пересчитывают?

Перепись населения позволяет получить уникальные сведения, которые можно использовать следующие 10 лет. Так объяснила во время встречи в «Press Club Belarus» необходимость его проведения заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская, сообщает «Белсат».

Увидеть невидимое

Спикер отметила, что имеющиеся базы данных не дают всей необходимой информации, сообщает корреспондент belsat.eu. С помощью их невозможно узнать точное количество людей, какие у них семьи, где они работают и какое образование имеют, к какой национальности принадлежат.

С помощью переписи, в частности, можно изучить ситуацию с людьми, которые живут вместе, но официально не зарегистрировали свои отношения.

«Как отследить совместное проживание? В регистре это одинокие люди, живущие отдельно, но фактически они живут вместе, ведут хозяйство, растят даже иногда троих детей. Надо идти в ногу с вызовами времени», – заявила представитель Белстата.

Предупредить демографические провалы

В опрос включены именно те вопросы, которые планируется позже действительно использовать на практике. При этом, подчеркнула Жанна Василевская, беларуские вопросы «меркнут по сравнению с вопросами, которые включает Канада и Ирландия».

Также перепись позволяет отследить динамику изменений. Например, предыдущая перепись 2009 года выявила проблему старения населения, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка и то, что средний размер беларуской семьи составлял лишь 1,6 человек.

«Это нужно увидеть и понять, и предупредить демографические провалы, которые появляются в стране», – сказала представитель Белстата.

В итоге после переписи были приняты программы демографической безопасности, здоровья и поддержки семей.

Также на данных переписи базируются генеральные планы городов, в том числе строительство домов, инфраструктуры, дорог, озеленение. Учитываются они и при распределении региональных бюджетов.

Кампания «Беларускамоўны»

Представительница Белстата отметила, что участников переписи не будут спрашивать, какой язык они считают родным. У них будет возможность ответить только, какой язык они первым усвоили в детстве и каким пользуются ежедневно.

Вместе с тем Жанна Василевская подчеркнула, что человек сам выбирает, какой язык назвать, и записываться данные будут только с его слов.

Что касается кампаний, которые призывают называть родным языком беларуский, польский или какой-то другой, то, по мнению спикера, «любая кампания имеет право быть».

«Насколько повлияет, зависит от того, как будет проведена кампания», – сказала она.

Религия переписчиков не интересует

В отличие от вопросов национальности и языка, вопросы конфессиональной принадлежности переписчиков интересовать не будут. Хотя при подготовке переписи Белстат и консультировался с представителями различных конфессий.

Как отметила Жанна Василевская, Беларусь при проведении переписи придерживается международных стандартов и рекомендаций. А международные организации не рекомендуют включать вопросы конфессиональной принадлежности в список, потому что они «чувствительные для человека».

FAQ

Перепись населения начнется 4 октября и продлится до 30-го. Переписаться можно будет:

4 – 30 октября – на стационарных переписных участках (их будет около 700 в Беларуси)

4 – 18 октября – через интернет с помощью любого мобильного устройства

21 – 30 октября переписчики будут ходить к тем, кто не воспользовался предыдущими вариантами

Белстат призывает всех пройти перепись в интернете и после скачать удостоверение, подтверждающее участие в переписи.

Переписываться нужно по адресу проживания, а не регистрации.

В военных казармах и общежитиях для сирот, пожилых людей и людей с особенностями развития жителей опишут местные работники.

У переписчика при себе должен быть паспорт, удостоверение, сумка со световозвращателями и логотипом переписи, планшет. Показывать им свои паспорта граждане могут, но не обязаны.

О других членах семьи могут предоставлять данные только совершеннолетние. Сведения о несовершеннолетних предоставляют их родители.

Люди, более года постоянно проживающие не в Беларуси и не являющиеся дипломатами или членами их семей, не подлежат переписи.

Во время переписи не будут учитываться изменения, которые произошли после 12:00 4 октября, если это не касается смерти человека.

Публикация первых сведений запланирована на февраль 2020 года, информации про национальность – на июль. Окончательная информация будет подготовлена к июлю 2021 года.

Жанна Василевская особо подчеркнула, что все данные переписи обезличиваются и хранятся в условиях чрезвычайной секретности.