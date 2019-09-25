Кабмин Украины утвердил законопроект о рынке земли 1 25.09.2019, 15:53

ФОТО: "СЛОВО И ДЕЛО"

Законопроект разрешает иностранцам покупать украинскую землю сельскохозяйственного назначения.

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Верховную Раду, сообщил 25 сентября в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает gordonua.com.

"Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Фактически землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юридическое лицо), ограничения по концентрации земли в одних руках – до 200 тыс. га (!!!) и т. д. И снова заканчивается эпоха бедности – теперь у латифундистов", – написал Гончаренко.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2002 года. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

Отменить запрет на продажу сельхозземель рекомендуют кредиторы и западные партнеры Украины. В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что украинское правительство вместе с экспертами Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения.

2 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения.

19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года.

20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект закона, который откроет рынок сельскохозяйственных земель. Согласно тексту документа, землю смогут приобретать граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины. Иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования – с обязанностью отчуждения участка в течение года.

Также устанавливаются минимальная стартовая цена продажи земельных участков на торгах (на уровне не ниже нормативной денежной оценки) и ограничение на совокупную площадь земли, которая может находиться в собственности (не более 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины). Кроме того, обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земли, право граждан на выкуп принадлежащих им на праве постоянного пользования и наследуемого владения участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.