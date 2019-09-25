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Минский таксист: Пассажиры напали на меня и разбили голову монтировкой

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  • 25.09.2019, 15:59
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Минский таксист: Пассажиры напали на меня и разбили голову монтировкой

В столице произошел случай спонтанного хулиганства?

Алексей работает в столичной службе такси 135. Сейчас он находится дома, на больничном. По его словам, у него переломаны пальцы руки, ЧМТ и рана на голове. Таковы последствия нападения на него со стороны двух пассажиров в районе пл. Бангалор. В среде таксистов напряженная обстановка: ходят слухи, что действия подозреваемых были спланированы. В СК в свою очередь говорят о спонтанном хулиганстве.

«Около часа ночи в минувшую субботу я принял официальный заказ от службы, сели двое мужчин, — рассказал Onliner таксист Алексей. — Я знал точный адрес, куда необходимо ехать. Но во время движения я понял, что что-то не так. Один из пассажиров все время нервничал: „Зачем мы здесь повернули? Давай тормози“. После нескольких таких просьб я догадался, что поездка сулит проблемы. Остановился у пл. Бангалор, предложил рассчитаться за проделанный путь и — если у людей есть деньги — ехать дальше. В следующую секунду на меня напали».

«Вначале потасовка происходила в салоне, — продолжает профессиональный водитель. — Я защищался. Заметил, что вырвали регистратор, который снимает и обстановку внутри авто. Я вышел из машины, стал набирать номер милиции. Параллельно открыл багажник, в нем лежала монтировка, я хотел ею воспользоваться для предотвращения нападения или — в случае необходимости — самообороны. Сотовый выбили из рук, в драке отняли монтировку и ею же ударили по голове. Также у меня был газовый баллончик. Я направил струю на одного из нападавших. К этому моменту стали подбегать случайные очевидцы, они спугнули этих двух, те убежали».

«Когда прибыла милиция, сотрудники обнаружили мужчину, в которого я попал струей баллончика: он лежал в кустах в соседнем парке. Очевидно, газ оказался сильнодействующим, — резюмирует таксист. — Второй же куда-то сбежал, его до сих пор ищут. Я же получил такой удар по голове, что не мог встать с постели следующие двое суток. Ситуация сильно взбудоражила коллег. На то были причины: подозреваемые вызвали такси с чужого номера, ехали без денег, забрали регистратор, когда поездка прекратилась. Сложилось впечатление, что у людей был план».

В СК столицы подтвердили факт нападения на таксиста: «По факту возбуждено уголовное дело по статье УК РБ „Хулиганство, совершенное группой лиц“. Предположительно, фигуранты находились в алкогольном опьянении. По нашим данным, конфликт возник во время движения, их действия не были спланированы. Перед тем как скрыться, они забрали регистратор не с целью хищения, а для того, чтобы устранить видеодоказательства драки. Подтвержадем, что один человек был задержан, личность второго устанавливается».


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