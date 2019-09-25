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Инициатива о перезахоронении Калиновского в Беларуси исходит от литовцев

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  • 25.09.2019, 16:01
Инициатива о перезахоронении Калиновского в Беларуси исходит от литовцев

Пока еще ничего не решено.

Инициатива о перезахоронении найденных в Вильнюсе останков Кастуся Калиновского в Беларуси исходит с литовской стороны. Опубликованное 24 сентября обращение белорусской интеллигенции на этот счет появилось после того, как литовский философ Гинтаутас Можейкус попросил об этом белорусского методолога Владимира Мацкевича. Об этом Можейкус рассказал в эфире "Еврорадио":

“Это письмо с белорусской стороны, то, что оно появилось, инициировали несколько… Например, белорусская сторона знала об этом, поддерживала, но никакое письмо не готовилось. Но поскольку литовский Сейм так и не принимал решение до конца, то я и пару моих знакомых обратились к белорусской стороне, чтобы они написали такое официальное письмо. Все вопросы пока решаются на уровне гражданских активистов — не на уровне правительства. А это значит, что ничего еще не решено”.

По словам Можейкуса, обращение составляли несколько человек. Один из авторов — философ и методолог Владимир Мацкевич. По мнению философа, перезахоронение Калиновского в Беларуси — это продуманный и прагматичный шаг.

“Это шаг доброй воли со стороны умных литовских политиков, чтобы нормализовать отношения между Литвой и Беларусью и помочь Беларуси в борьбе с российским аншлюсом, — сказал Еврорадио Владимир Мацкевич. — Ведь если официально Беларусь признает Калиновского своим героем, даст согласие на перезахоронение части праха в Минске, то это будет знак, что мы ценим независимость, ценим борцов за эту независимость. Калиновский здесь знаковая и очень проблемная фигура, так как в советское время из него лепили классового борца против самодержавия, за крестьянские проблемы. Калиновский боролся за Беларусь и был первым борцом-литвином, который стал считать себя белорусом. Об этом говорит и газета, которую он создал, и обращения, которые он делал к крестьянам на белорусском языке и так далее... Это знаковая фигура в отношении Беларуси в борьбе за независимость от России”.

24 сентября представители белорусской интеллигенции обратились к литовскому народу с просьбой перезахоронить в Беларуси останки Кастуся Калиновского, найденные на горе Гедимина в Вильнюсе. По сведениям Еврорадио, обращение передано в Сейм Литвы.

"Мы понимаем, что вы... также расцениваете Константина Калиновского как своего героя, — пишут авторы обращения. — Мы понимаем и уважаем ваше стремление к тому, что захоронение Константина Калиновского должно находиться в специальном месте — пантеоне борцов за свободу. Такое место нужно и нам, белорусам. Мы считаем, что нашего национального героя... стоит похоронить в Беларуси, и просим литовский народ рассмотреть такую возможность".

Авторы обращения считают, что перезахоронение Калиновского в Беларуси во время, когда существует угроза государственной независимости, "стало бы символом и напоминанием белорусскому народу, как надо любить свою Родину, свой народ, и как нужно за них бороться". Среди десятков подписантов — нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, академик Радим Горецкий, писатель Владимир Орлов, музыкант Лявон Вольский, спортсмен Виталий Гурков. Подписи продолжают собирать.


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