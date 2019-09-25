Как поколение Греты Тунберг изменит мир 8 Владимир Спиваковский

25.09.2019, 16:15

Грета Тунберг

Фото: AP, Virginia Mayo

Поколение W начинает очередную атаку на будущее.

Поколение Z, потерянное, клиповое, смартфонное — устарело. Это продемонстрировала девочка из Швеции Грета Тунберг, которая на Генассамблее ООН пробрала всех президентов и начальников планеты, испортивших мир и себе, и новому юному поколению. Это уже не миллениалы. Это уже поколение… И вот тут проблема. Какая же буква идет за буквой «Z»? Давайте посмотрим! А алфавит-то кончился. После следующего поколения ничего нет.

Нам громко представляют лидеров следующей генерации, уже из поколения Греты. И это поколение назовут W. От слов: www, world, word, windows, wikinomika и wow. И именно этому поколению предстоит решить главную проблему глобального мира: что важнее — новые смартфоны, суперавтомобили, модные платья и хорошие квартиры или трата половины всех денег мира на спасение климата и экологии?

Увы, «или-или», потому что дешевле не получится. Ведь надо притормозить Солнце и усмирить магму внутри планеты. Одним сбором и сжиганием мусора тут не обойдешься. Хотя кому хочется жить в грязи, мусоре и других эконегативах?

Вывод: в ближайшее время экономический рост и избыточное потребление в мире затормозится. И это будет расцениваться как мировой кризис. Но это будет не экономический кризис. Все уже привыкли измерять благосостояние через ВВП, а тут на смену ему пришел индекс счастья. Теперь про счастье, экосреду и климат будет все больше диспутов и связанного с ними пиара.

И те люди, которые яро выступали против «эпохи потребления» таки своего добьются. Потребления и потребительского интереса у людей станет меньше. Но все опять захотят иметь горячую воду и душ. И осознают — какая огромная в мире махина должна работать, чтобы у всех из душа лилась горячая вода. А потом цикл экономического роста вернется на свою прежнюю восходящую орбиту.

Похоже, что только поколению W-3 удастся переформатировать уклад жизни землян. Так мы и топаем из века в век: вещи — счастье, вещи — счастье, вещи — счастье. И чтобы осуществить все это вместе кому-то надо иметь необыкновенное воображение и внеземной талант. Поколение W начинает очередную атаку на будущее.

Владимир Спиваковский, «Новое время»