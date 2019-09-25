Коты привязываются к хозяевам не меньше собак 10 25.09.2019, 16:17

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Исследователи использовали cпециальный тест незнакомой ситуации.

Коты могут привязываться к людям так же, как и собаки: 64 % котят на всю жизнь формируют прочную связь со своими хозяевами, показал эксперимент американских биологов. О выводах пишет N+1.

Исследователи использовали тест незнакомой ситуации, который позволяет оценить степень привязанности у приматов и собак. В выборку попали 79 котят от трех до восьми месяцев. Животных оставляли наедине с хозяевами, затем людей просили выйти из комнаты и через некоторое время вернуться. Весь эксперимент длился шесть минут, в течение которых ученые наблюдали за поведением котят.

Ученые выявили несколько типов привязанности питомцев к хозяевам. Связь считалась прочной, если котята позволяли брать себя на руки и гладить, вели себя спокойно и с удовольствием возвращались к игре, подходили к людям и старались держаться близко от них.

Когда связь была не такой прочной, кошки могли следовать за хозяевами, цепляться за них, но при этом сопротивлялись, когда их брали на руки. Некоторые животные проявили избегающий тип привязанности: они не проявляли беспокойства, когда хозяева выходили из комнаты и почти не реагировали на их возвращение.

Ученым удалось определить тип привязанности у 70 котят из 79. 64 % из них выработали прочную связь с хозяином, 36 % — непрочную.

Исследователи также решили проверить, можно ли «приручить» котов с помощью позитивного подкрепления, и провели шестинедельный тренинг для 39 котят и их владельцев. Хозяевам в начале каждой недели показывали, как приучать питомцев к командам, после чего людям и животным нужно было практиковать социальные навыки.

После тренинга 39 «дрессированных» котят и 31 котенок из контрольной группы вновь прошли тест незнакомой ситуации. Оказалось, что тренировки почти не повлияли на привязанность животных: 69 % показали прочную связь, 31 % — непрочную. Тип привязанности сохраняется у питомцев и во взрослом возрасте, утверждают исследователи.

«Кошки, как и собаки, проявляют социальную гибкость в отношении к хозяину, — говорит Кристин Витале из Университета штата Орегон. — Большинство кошек испытывают сильную привязанность к хозяину и в незнакомой ситуации обращаются к нему за защитой».