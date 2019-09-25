Видеофакт: Зеленский впервые выступил на сессии Генассамблеи ООН 2 25.09.2019, 16:32

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Владимир Зеленский

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

В своей речи президент Украины вспомнил погибшего на фронте оперного певца.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генассамблеи ООН, пишет «Новое время».

В своей речи президент Украины заявил, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.

Также Зеленский рассказал о гибели на Донбасе Солиста Парижской национальной оперы Василия Слипака и показал пулю.

25 сентября — второй день сессии Генассамблеи ООН. В этот день ожидается также встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.