Борис Аникеев: Приехал поддержать Дмитрия Полиенко и своих друзей 25.09.2019, 16:42

Борис Аникеев

Дело активиста шито белыми нитками.

Об этом заявил общественный активист из Гомеля Борис Аникеев, который принял участие в пикете солидарности с Дмитрием Полиенко, прошедшим сегодня у здания Минского городского суда, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

- Я нахожусь около здания этого суда, потому, что «малого» судят, — сказал он. — Сам я приехал из Гомеля. На его месте, может, и я завтра там окажусь, на месте Дмитрия. Приехал поддержать, просто высказать свою гражданскую позицию, сказать, что происходит полный беспредел, происходит судилище. У нас нет никаких законов. Диму закрыли, как он писал, потому, что дело шито белыми нитками и все. Приехал поддержать Диму и своих друзей, которые сейчас в пикете стоят.