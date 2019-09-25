В Швеции на мель село судно из-за пьяного российского капитана 1 25.09.2019, 16:57

Фото: Mikael Nilsson/SVT

На борту корабля находились семь человек.

У берегов Швеции близ города Хельсингборг село на мель грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT.

Инцидент произошел после 21.00 во вторник. 82-метровое судно, зарегистрированное в Гибралтаре, направлялось из Калининграда в Лидчепинг. Все члены экипажа судна – россияне.

Отмечается, что капитан пытался сдать назад после контакта судна с землей, однако его попытки были безуспешны.

"Капитан уснул и теперь подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и халатности. Он находится под следствием", - сообщили в береговой охране Швеции.

На борту корабля находились семь человек, никто из них не пострадал.

Напомним, год назад российского капитана грузового судна BBC Lagos осудили в Швеции до четырех месяцев за решеткой за управление кораблем в состоянии алкогольного опьянения.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту село на мель 3 августа неподалеку от Хельсингборга.