Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского 2 25.09.2019, 17:29

(обновлено) Имя Байдена упоминается несколько раз.

Белый дом в среду опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, сообщает "Интерфакс".

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. Материал составлен на основе записей сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

Ранее этот разговор Трампа с Зеленским вызвал широкий резонанс в американских СМИ. Сообщалось, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

"Еще кое-что. Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство (в Украине - прим.), и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы могли бы сделать по этому вопросу с генпрокурором (по этой теме - прим.) было бы хорошо", - сказал Трамп в ходе разговора.

"Байден ходил и хвастался, что он остановил разбирательство, поэтому если мы можете этим заняться..." - продолжил американский президент.

В ответ на это Зеленский заявил, что в курсе этой ситуации, и новый генпрокурор Украины займется этим делом.

Ранее этот разговор Трампа с Зеленским вызвал широкий резонанс в американских СМИ. Сообщалось, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.