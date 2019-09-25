Анекдот от Ходжи Насреддина Александр Обухович

25.09.2019, 17:33

Александр Обухович

«Белорусская модель» завела страну в тупик.

Системный нажим России с требованием интеграции экономик РФ и Беларуси вызвал неординарный шум. В гуманитарных кругах. И подавленное молчание среди тех, кто представляет экономические последствия такой интеграции. Отдельные охи и ахи узких специалистов по поводу пугающего объема чисто технической работы при реализации интеграции не убеждают. Как и страшилки гуманитариев. А ведь есть чего пугаться.

Сама по себе идея «два государства - одна экономика» пугает не очень. Путь к ее реализации долог, объем чисто технической работы по унификации законодательных норм, положений и инструкций громаден, а результат когда-то будет (или не будет). Вдохновляет анекдот от Ходжи Насреддина: «То ли шах умрет, то ли ишак заговорит!»

Да и реальность такого долгосрочного проекта непосредственно зависит от того, как наши страны справятся с текущими вызовами. Для России главным вызовом представляется приближающаяся новая волна мирового экономического кризиса. С перспективой обвального падения цен на энергоносители и резким ужесточением конкуренции на мировых рынках. Просчитать его ход нет никакой возможности, поскольку политика основных акторов, США и Китая, непредсказуема, а сама российская экономика слишком мала, чтобы играть самостоятельную роль. Отсюда лихорадочное накопление резервов и зачистка политической неопределенности по периметру границ. В порядке глухой обороны.

Кроме того, Россия никак не может определиться, как выводить экономику на траекторию развития. Вроде бы и деньги есть, и новые современные предприятия постепенно создаются. Но экономика стагнирует, уровень жизни населения падает. Просчитать последствия кризиса для России невозможно.

У нас ситуация еще хуже. В России и резервы есть, и какая-никакая природная рента всегда будет. У нас же и промышленность деградирует, и модернизация АПК не завершена, и расходы государства (включая социальную сферу и пенсионные фонды) намного, на $2-3 млрд, превышают произведенный в реальном секторе доход. А ведь из этого дохода нужно еще брать ресурсы на развитие.

Наша власть научилась выкручиваться. Главным образом, живя в долг у будущих поколений. Внешние заимствования видны. Растут потихоньку, но пока не очень страшно. Однако десятилетиями недостаточно закладываемая амортизация привела к тому, что советское наследие, тот экономический потенциал, что остался от БССР, съели. А это - необоснованные расходы на $5-6 млрд в год. Экономя на ремонте, техническом обслуживании инфраструктуры (дороги, мосты, электросети, проч.), рисуем для наших детей и внуков крупные проблемы. Это тоже $2-3 млрд, которые потом все равно придется потратить.

Вот и вылезла из расчетов Минэкономики годовая потребность в инвестициях в $10-12 млрд. Только для того, чтобы выйти к 2035г. на ВВП в $100-120 млрд. Если 80% составят доходы домохозяйств, это даст среднюю зарплату вблизи $860 при росте ВВП на 7,5% в год.

К сожалению, эти расчеты выглядят прекраснодушными мечтаниями: нет у правительства представлений, где взять такие инвестиции и куда их можно вложить. Почему доходы домохозяйств должны составлять 80% ВВП, когда в Германии, например, они в прошлом году составили 51%? За счет чего развиваться правительство планирует?

И главное: не учтена недавно возникшая и ставшая основной угроза развитию нашей страны. Это - миграция населения, большей частью квалифицированного. Никак не учитывается, что страны ЦВЕ (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) уже переросли статус «экономических колоний Германии», провели техперевооружение своей экономики и начали рост со снижением доли Германии в товарообороте (с 42% до 30%) и с ростом в экспорте доли готовых изделий при уменьшении доли промкооперации. Их товарооборот с Германией превысил $360 млрд. и в 1,5 раза больше товарооборота Германии с Китаем.

Эксперты считают, что в этих странах будет нарастать потребность в квалифицированной рабочей силе. Одними украинцами эту потребность не закрыть. Мы уже чувствуем переориентацию наших трудовых мигрантов с России на ЕС, и эта тенденция не изменится. Тем более что в Польше минимальная зарплата уже почти достигла $900. Да и Россия, имея крайний дефицит квалифицированных кадров, в ближайшее время среднюю зарплату поднимет. Так что если мы будем планировать выйти на среднюю зарплату в $860 к 2035г., то там ее некому будет платить, все уедут раньше. Уровень ВВП в $100-120 млрд нашу страну устроить уже не может.

«Белорусская модель» завела страну в тупик. Ставка на крупные предприятия, бывшие советские «гиганты», оказалась необоснованной: в стране нет и быть не может ресурсов, чтобы вывести их на самодостаточность. Их объемы падали и будут падать. Другие направления (молоко, цемент, деревообработка, проч.) обоснованы не лучше. Нужна срочная разработка новой модели и промышленной политики как «дорожной карты» ее строительства. А к этой работе мы еще и не приступали.

Александр Обухович, «БелГазета»