Свидетель по делу об отмывании миллиардов из России найден мертвым 5 25.09.2019, 17:50

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Айвар Рехе

Фото: Imago / PA

Айвара Рехе свидетель по делу, в котором замешены деньги из дела Магнитского.

Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым в лесу возле своего загородного дома, сообщает эстонская Общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на сообщение республиканского Департамента полиции и погранохраны. Рехе – один из свидетелей по делу об отмывании и сокрытии миллиардов евро, большая часть из которых пришлась на российские деньги и ценные бумаги, в том числе – из дела Сергея Магнитского, сообщает "Радио Свобода".

Рехе возглавлял эстонское подразделение Danske Bank с 2006 по 2015 год. За это время через него могли быть выведены более 200 миллиардов евро сомнительного происхождения. Только за один 2013 год через отделение были проведены 30 миллиардов евро из стран постсоветского пространства, показало расследование банка, писала газета Financial Times.

Летом 2018 года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в прокуратуру с заявлением на банк, заявив, что эстонское отделение было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл погибший в тюрьме юрист Сергей Магнитский. Как утверждал финансист, как минимум 210 миллионов евро, отмытых через банк, касались схемы, вскрытой Магнитским.

Рехе, предположительно, находился в деле об отмывании денег в статусе свидетеля. Он отрицал, что участвовал в возможном отмывании денег или знал о схемах, проводившихся в его отделении. 56-летний финансист пропал без вести 23 сентября в Таллине, его разыскивали полиция и волонтеры.