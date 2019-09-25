Сергей Рутенко рассказал, сколько ему платили в Белорусской федерации гандбола 25.09.2019, 17:58

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Сергей Рутенко

Фото: onliner.by

Белорусский гандболист заявил, что это была его самая маленькая зарплата.

Белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал о своей работе в Белорусской федерации гандбола, пишет onliner.by.

- Я критик Бреста, но рад, что у нас есть такая команда — хороший представитель страны на европейской арене. Вот этого никто не слышит. Все слышат только, что Рутенко не любит БГК. Хотя за этой нелюбовью никто не видит конструктивной критики.

- Отчасти из-за Бреста вы и расстались с Федерацией гандбола.

- Это не из-за Бреста. Я просто не видел возможности работать дальше. Этого тоже никто не услышал. Было как? Совещание, вопрос по отмене лимита на легионеров в чемпионате Беларуси, все были за, я единственный проголосовал против — увольнение. Честно, мог бы спокойно подождать лета и уволиться. Но я сделал по-честному, не посчитал нужным кого-то обманывать.

- Почти три года в Федерации — это история вообще не про деньги?

- Нет, абсолютно. Два с половиной года работал бесплатно. Мы не оформляли отношения. Последние полгода с зимы трудился на полставки замом председателя — Владимира Николаевича Коноплева.

- Хорошая зарплата?

- А как вы думаете?

- Нет?

- Нет.

- Сколько?

- Рублей, наверное, 600—700.

- Самая низкая зарплата в вашей гандбольной карьере?

- Да (смеется. — Прим.). Но даже я никогда не просил в Федерации кабинета. И когда ездил по Могилевской области, за которую отвечал, мне в голову не приходило просить возместить бензин. Меня однажды спросили об этом. Так вопрос ошарашил прямо: "Чего?"