Зеленский: Мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали «15 минут, изменившие мир» 9 25.09.2019, 18:16

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Владимир Зеленский

Полный текст выступления президента Украины на Генассамблее ООН.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил на общих дебатах 74-й сессии Генассамблеи ООН. «Новое время» приводит полный текст выступления президента Украины.

Глубокоуважаемый господин Президент,

Ваши превосходительства,

Дамы и господа!

От имени Украины поздравляю Вас, господин Президент, с избранием Председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украина поддерживает реализацию всех амбициозных приоритетов нынешней Ассамблеи.

Некоторые сейчас говорят: «Третьей мировой войны не будет. Будет последняя». Надеюсь, эта фраза — осознание угрозы для планеты, а не анонс.

Пожалуйста, вспомните свои ощущения в тот момент. Каждый из вас, авторитетный и уважаемый сегодня, был когда-то начинающим, но я точно уверен - искренним мировым политиком.

И тогда коктейль из прагматизма, скепсиса и суровой геополитической реальности еще не успел погасить ваш пыл романтизма и непоколебимую веру в то, что мир можно изменить к лучшему.

Вспомните, как важно было тогда донести проблемы и беды своей родной страны и своего народа. Как важно было тогда быть услышанным. И сегодня у меня есть аналогичное ощущение.

Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров всего мира.

Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже.

Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть, к сожалению, вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит, сейчас я вам покажу, она выглядит вот так (показывает пулю - ред.).

12,7 миллиметра, не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни.

Таких историй - тысячи. Таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21-е столетие. Век возможностей. Где вместо «быть услышанным» у вас есть возможность быть убитым.

Человека, о котором я вам сейчас рассказал, звали Василий Слипак. Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

Пять лет продолжается война на Донбассе. Пять лет, как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым.

Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать, наша, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность.

Более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь поправкой - ежегодно эти цифры растут.

Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор.

Именно поэтому мы нуждаемся в мировой поддержке.

Я понимаю: все присутствующие здесь имеют собственные государственные проблемы. И чужие проблемы не должны волновать вас больше, чем собственные. Но в современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. И никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе.

И роковым может стать мнение, что вас это все не касается и никогда не коснется. Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, даже мелочи.

Ведь именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. И ценой рассеянности, молчания, бездействия или нежелания поступаться собственными амбициями в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней. Неужели человечество начало забывать об этих страшных уроках истории?

Украина о них помнит. И Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем. И делала шаги на пути к международной безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который в то время был большим, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых.

Потому что нам казалось, что мы все строим другой, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок.

В конце концов в этом «новом» мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.

Именно поэтому кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил?

Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы являются небезупречными. Они начинают давать сбой, а следовательно - нуждаются в обновлении.

Организация Объединенных Наций. И будем откровенны - являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно их объединяет?

Это бедствия, катастрофы, войны.

С этой самой высокой в мире трибуны всегда слышны призывы к справедливым изменениям, праведные обещания, провозглашение новых инициатив. Пришло время сделать так, чтобы они всегда подкреплялись реальными делами.

Поскольку в современном мире, где человеческая жизнь стоит 10 долларов, слова уже давно обесценены.

Вспомним, с какой целью в 1945 году была создана ООН? Это поддержание и укрепление мира и международной безопасности. Но что делать, когда в опасности сама основа международной безопасности?

Ведь любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации. Потому что в 2019 году человек разумный, хомо сапиенс, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных. На протяжении всего времени своего существования человечество постоянно находило новые способы для преодоления расстояния, передачи информации, лечения болезней.

И только одно остается неизменным: противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами.

Not by word. But by war.

Не думайте, пожалуйста, что война где-то далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не так велика. И сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю полностью.

Это значит, что на каждого лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира. По моему мнению, нам всем нужно осознать, что сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека.

Давайте сейчас ответим сами себе - что дают человечеству наши встречи? Что если для кого-то это только политический театр, где играют роли, декларируют светлые намерения, которые затем перечеркиваются темными делами?

Это - не просто трибуна. И не сцена. И семь с половиной миллиардов жителей планеты не зрители, а непосредственные участники реальной жизни. Основы сценария этой жизни закладываются именно здесь. И сегодня от каждого присутствующего зависит одно - будет ли эта жизнь вообще.

Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали «15 минут, изменившие мир». Но я прекрасно понимаю: изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут просто невозможно.

А поведенческие теории говорят, что война является неотъемлемой составляющей человеческой сущности. Но мир меняется. Человек меняется вместе с ним.

И если когда-то мы научились письменности, математике, изобрели колесо, пенициллин и покорили космос - значит, у человечества все-таки есть шанс.

Осознавая всю опасность цивилизации, мы должны генерировать другие смыслы. И бороться за новую человеческую ментальность, где агрессия, гнев и ненависть будут атрофированным чувствами.

Дамы и господа! В этот день, 25 сентября, скончался Эрих Мария Ремарк. А 90 лет назад мир увидел его роман На Западном фронте без перемен.

Напомню слова из предисловия к нему: «Это попытка рассказать о поколении, искалеченном войной. О тех, кто стал ее жертвой, даже спасшись от снарядов». А еще 90 лет назад мир увидел другой роман. Это Прощай, оружие! Эрнеста Хемингуэя. Вот цитата оттуда: «Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать...»

Мир должен помнить: каждое последующее искалеченное поколение - это путь к новой войне. Которую невозможно, просто невозможно выиграть победами.

Некоторые сейчас говорит: «Третьей мировой войны не будет. Будет последняя ». Надеюсь, эта фраза - осознание угрозы для планеты, а не анонс.

Спасибо!