Беларусь и Чехия будут взаимно признавать пенсионный стаж 3 25.09.2019, 18:19

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Иллюстрационное фото

В случае переезда лица из Беларуси в Чехию и наоборот за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж.

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Беларуси Томаш Перницкий сегодня подписали административное соглашение о применении договора о пенсионном обеспечении между двумя странами. Об этом сообщили БелТА в Минтруда.

Подписание административного соглашения - это очередной важный шаг в развитии международного сотрудничества в области пенсионного обеспечения. Его реализация позволит обеспечить гражданам, проживающим в Беларуси и Чехии, получение пенсии за стаж работы, приобретенный на территориях указанных государств.

Административное соглашение регламентирует детальный механизм взаимодействия компетентных учреждений Беларуси и Чехии в процессе назначения и выплаты пенсий с учетом норм договора. Оно вступит в силу одновременно с договором с 1 октября.

Договор регулирует вопросы уплаты взносов на обязательное государственное соцстрахование, назначения и выплаты пенсий: в Беларуси - трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, в Чехии - по возрасту, по инвалидности, вдове/вдовцу, сироте.

Уплата страховых взносов будет производиться по общим правилам, действующим в государстве, в котором граждане трудятся. Пенсии будут назначаться каждым государством за свой стаж и выплачиваться на территории государства, где проживает гражданин. Выплата пенсий из Беларуси в Чехию и наоборот будет осуществляться в евро путем зачисления непосредственно на личный счет пенсионера в банке государства проживания.

В случае переезда лица из Беларуси в Чехию и наоборот за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда.

По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений договора постоянно проживающим в Беларуси необходимо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства, а проживающим в Чехии - в территориальные органы Чешского управления соцобеспечения по месту жительства.