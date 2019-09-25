Цены на нефть упали на 2,52% 25.09.2019, 19:00

Стоимость нефти падает на фоне быстрого восстановления добычи в Саудовской Аравии.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, 25 сентября, на перспективах опережающего графики восстановления добычи в Саудовской Аравии.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 2,55% - до $55,83 за баррель.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Саудовская Аравия к настоящему моменту восстановила максимальные мощности по добыче нефти до 11 млн баррелей в сутки, на неделю раньше запланированного срока.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, который в ходе выступления в Генассамблее ООН подверг критике торговые практики Китая.

Вместе с тем Американский институт нефти накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,38 млн баррелей.