Инспектор труда подал в суд на главу профсоюза, входящего в ФПБ 25.09.2019, 19:09

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В Беларуси это прецедент.

Главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Олег Сивченко подал в суд на председателя организации Сергея Алейникова за нарушение законодательства.

Как пояснил «Салідарнасці» Олег Сивченко, нанимателем были нарушены его права. Несмотря на утверждение нового штатного расписание и нового должностного оклада, ему продолжили платить зарплату по-старому. Конструктивного диалога на эту тему с председателем профсоюза Сергеем Алейниковым не получилось.

– Когда я указал на нарушение, реакция была агрессивная: пиши заявление и уходи, – рассказал Олег Сивченко.

Обращение в комиссию по трудовым спорам не помогло, поэтому главный технический инспектор труда вынужден был пойти в суд. Первое заседание состоится 26 сентября.

– В Беларуси это прецедент. Такое впервые, когда не просто рядовой член профсоюза, а главный технический инспектор, который должен следить за охраной труда, подает в суд на своего нанимателя, председателя профсоюза в связи с нарушением законодательства о труде. Если я со своей подготовкой и знаниями не смогу защититься от произвола нанимателя, то что тогда говорить о других работниках. Но я верю в справедливость правосудия и законность в нашем государстве, – отметил Олег Сивченко.

Он намерен добиться выплаты недоплаченной ему части зарплаты. После этого через надзорные органы будет пытаться привлечь к ответственности председателя профсоюза за нарушение законодательства о труде.

– На работе в профсоюзе хотел бы остаться. Мне нравится помогать людям, отстаивать их права в споре с нанимателями, – сказал Олег Сивченко.

Белорусский профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий является членской организацией Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).