Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: полный текст 8 25.09.2019, 19:16

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Из-за этого разговора в отношении президента США начали процедуру импичмента.

Этот разговор, который прошел еще 25 июля, привел к обвинениям американского лидера в попытках втянуть Киев в предвыборную кампанию. СМИ сообщали, что Трамп оказывал давление на Зеленского, настаивая на проведении расследования в отношении сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Из-за этого в отношении Трампа даже начали процедуру импичмента.

В ответ президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Из нее следует, что Трамп несколько раз упомянул Байдена и его сына и то, что расследование против него было прекращено, и просил украинского лидера посотрудничать c генеральным прокурором Уильямом Барром и адвокатом Руди Джулиани.

«Новое время» приводит перевод стенограммы телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп: Поздравляю с великой победой. Мы все в Соединенных Штатах наблюдали за Вашей потрясающей работой. Будучи в проигрышной позиции с минимум шансов, вы легко победили. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

Зеленский: Вы абсолютно правы, господин президент. Мы действительно победили и много работали для этого. Мы много работали, но я хотел бы признаться вам, что у меня была возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний и смогли использовать их в качестве примера для наших выборов — и да, это правда, что это были уникальные выборы.

Мы оказались в уникальной ситуации, из которой смогли выйти победителями, достичь уникального успеха. Могу сказать вам следующее: впервые вы позвонили мне, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, во второй раз вы сейчас звоните, когда моя партия победила на парламентских выборах. Я думаю, я должен побеждать чаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, и мы могли разговаривать по телефону чаще.

Трамп: Это очень хорошая идея. Думаю, ваша страна очень рада этому.

Зеленский: Да, по правде говоря, мы стараемся изо всех сил, потому что мы хотим побороть коррупцию в нашей стране. Мы привели много-много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим создать новый формат и новый тип правительства. Вы великий учитель для нас и в этом.

Трамп: Ну, это очень мило с вашей стороны — сказать это. Скажу, что мы делаем много для Украины. Мы прикладываем много усилий и посвящаем много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, которые должны помогать больше, чем они делают это сейчас. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают — это говорят, и я думаю, у вас должны быть вопросы к ним. Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но она не предпринимала действий. Точно так же и многие европейские страны. Поэтому я думаю, что вам стоит обратить внимание на это. А США хорошо относятся к Украине. Я бы не сказал, что это обязательно взаимно, потому что происходят нехорошие вещи, но США очень-очень хорошо относятся к Украине.

Зеленский: Да, вы абсолютно правы. Не просто на 100%, а на 1000%. И я могу сказать вам следующее. Я говорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встречался и говорил с Макроном. И я сказал им, что они делают недостаточно в вопросах, связанных с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать на Украину. Логично, чтобы Европейский Союз был нашим крупнейшим партнером, но фактически США являются гораздо более крупным партнером, чем Евросоюз, и я очень благодарен Вам за это, потому что Соединенные Штаты делают очень много для Украины. Гораздо больше, чем Европейский Союз, особенно когда речь идет о санкциях против Российской Федерации. Я бы также хотел поблагодарить Вас за вашу большую поддержку в области обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество для дальнейших шагов. В частности, мы практически готовы купить больше Джевеллинов у США в целях обороны.

Трамп: Я хотел бы, чтобы вы сделали нам одолжение, потому что наша страна многое пережила и Украина знает много об этом. Я хотел бы, чтобы вы узнали, что случилось со всей этой ситуацией с Украиной, c Crowdstrike. Наверное, можно привлечь кого-то из ваших людей. Сервер, они говорят он в Украине. Много чего продолжается вокруг этой ситуации. Я думаю, что вы окружаете себя такими же людьми. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я бы хотел, чтобы вы были в курсе этого. Как вы видели вчера, вся эта неразбериха закончилась провалом Роберта Мюллера, это был провальный спектакль, но они говорят, что многое началось с Украины. Очень важно, чтобы вы сделали все, что в Ваших силах, если это возможно.

Зеленский: Да. Для меня очень важно все, что вы только что упомянули ранее. Для меня как президента это очень важно, и мы открыты для любого будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между США и Украиной. Для этого я только что отозвал нашего посла из США, и его заменит очень грамотный и очень опытный посол, который работает над тем, чтобы наши народы стали ближе. Я также хотел бы и надеюсь, что он завоюет Ваше доверие, у вас будут хорошие отношения, чтобы мы могли сотрудничать еще больше. Я лично скажу вам, что один из моих помощников говорил с мистером Джулиани, совсем недавно, и мы очень надеемся, что мистер Джулиани сможет посетить Украину и мы встретимся. Я просто хотел еще раз заверить вас, что среди нас только ваши друзья. Я уверен, что я окружил себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья и у Вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, поэтому мы можем продолжить наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя замечательными людьми, а говоря об этом расследовании, я как президент Украины гарантирую, что оно будет прозрачным и честным. В этом я Вас уверяю.

К тому же, я хотел бы просить вас, если у вас есть какая-то дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, это бы очень помогло в расследовании, чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране с точки зрения посла Соединенных Штатов в Украине, насколько я помню, ее имя Йованович.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас есть прокурор, который был хорош, а затем его остановили, и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, что они остановили вашего очень хорошего прокурора, и в это были вовлечены у вас очень плохие люди. Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я хотел бы, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вместе с Генпрокурором. Руди очень хорошо знает, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово. Бывший посол США, женщина, это плохая новость, и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохой новостью. Я просто хочу, чтобы вы об этом знали. С другой стороны, есть много разговоров о сыне Байдена, что Байден прекратил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом, поэтому то, что вы можете сделать с генпрокурором было бы здорово. Байден стал распространяться о том, что он прекратил преследование, так что, если вы можете рассмотреть это. это звучит ужасно для меня.

Зеленский: Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде всего я понимаю, что я хорошо осведомлен о ситуации. Так как мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнем исполнять свои обязанности в сентябре. Он или она рассмотрят ситуацию, особенно в отношении компании, которую вы упомянули в связи с этим вопросом. Вопрос в связи с расследованием этого случая на самом деле вопрос того, чтобы убедиться в восстановлении честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. К тому же, я хотел бы просить вас, если у вас есть какая-то дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, это бы очень помогло в расследовании, чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране с точки зрения посла Соединенных Штатов в Украине, насколько я помню, ее имя Йованович. Это здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она обожала предыдущего президента, и она была на его стороне. Она не воспринимала меня как нового президента достаточно хорошо.

Трамп: Ну, ей придется смириться с некоторыми вещами. Я скажу, чтобы мистер Джулиани вам позвонил и мне также должен позвонить генеральный прокурор Барр и мы докопаемся до истины. Я уверен, что вы с этим разберетесь. Я слышал, что с прокурором очень плохо обошлись, и он был очень честным прокурором, так что удачи во всем. Я предвижу, что с ваша экономика будет все лучше и лучше. У вас много активов. Это великая страна. У меня много друзей-украинцев, они невероятные люди.

Зеленский: Я хотел бы сказать вам, что у меня также есть довольно много украинских друзей, которые живут в Соединенных Штатах. На самом деле в последний раз, когда я путешествовал в США, я останавливался в Нью-Йорке недалеко от Центрального парка, и я останавливался в Трамп-Тауэр.

Я поговорю с ними и надеюсь увидеть их снова в будущем. Также хотел бы поблагодарить вас за приглашение посетить Штаты, особенно Вашингтон. С другой стороны, я также хочу заверить вас, что мы очень серьезно отнесемся к этому делу и будем работать в плане его расследования. Что касается экономического, у наших двух стран стран большой потенциал, и один из вопросов, который чрезвычайно важен для Украины — это энергетическая независимость.

Я считаю, что мы можем достичь немалых успехов в сотрудничестве в сфере энергетической независимости с Соединенными Штатами. Мы уже работаем над этим. Мы покупаем американскую нефть, но я очень рассчитываю на будущую встречу. У нас будет больше времени и возможностей обсудить эти возможности и лучше узнать друг друга. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку.

Трамп: Хорошо. Хорошо, большое спасибо, и я это ценю. Я скажу Руди [Джулиани] и Генеральному прокурору Барру позвонить. Спасибо. Как только вам захочется в Белый дом — звоните, не стесняйтесь. Назовёте дату — мы все устроим. Я с нетерпением жду встречи с вами.

Зеленский: Спасибо большое. Я буду очень рад приехать и рад встретиться с вами лично и познакомиться поближе. Я с нетерпением жду нашей встречи и хотел бы пригласить вас посетить Украину и приехать в Киев, это очень красивый город. У нас прекрасная страна, в которой вам будут рады. С другой стороны, полагаю, что в сентябре мы будем в Польше и, надеюсь, сможем встретиться там. надеемся встретиться в Польше. А после этого ваше путешествие в Украину может оказаться прекрасной идеей. Мы можем либо сесть на мой самолет и полететь в Украину, либо на ваш самолет, который, вероятно, намного лучше моего.

Трамп: Хорошо, разберемся. Я с нетерпением жду встречи с вами в Вашингтоне и, может быть, в Польше, думаю, что мы оба там будем в одно и то же время.

Зеленский: Большое спасибо, господин президент.

Трамп: Поздравляю с фантастической работой, которую вы проделали. На вас весь мир смотрел. Думаю, что поздравлений было больше, чем разочарования.

Зеленский: Спасибо, господин Президент, до свидания.